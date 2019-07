Prasátko Peppa vydalo album největších hitů. S tím nemůžu soupeřit, stěžuje si slavná zpěvačka

Hity, které vám zůstanou v hlavě. Populární dětská postavička prasátko Peppa (Peppa Pig) ze stejnojmenného seriálu vydala album svých nejoblíbenějších (nejchytlavějších) písní. Zatím není jasné, zda album vyjde i v češtině. Známá rapperka Iggy Azalea, která vydala své nové album ve stejný den, na sociálních sítích žertovně hodila ručník do ringu. Peppa je zkrátka fenomén, což dokazují i množící se kontroverze okolo seriálu.

prasátko s občankou První epizoda seriálu měla premiéru 31. května 2004.

Animovaný seriál prasátko Peppa slaví patnáct let. Jak je lépe oslavit, než vydat album písní, které se v seriálu za celou dobu jeho vysílání objevily? A že je rozhodně z čeho vybírat. Takhle pravděpodobně uvažovali producenti seriálu, který se s úspěchem vysílá i v České republice.

„Tak teď končím,“ napsala žertovně na svůj Twitter rapperka Igga Azalea několik dní před vydáním svého alba In My Defense. „Peppa je tak nóbl, že už to víme předem,“ odpověděl ji na to oficiální twitterový účet prasátka Peppy. Jde přitom o variaci na text nejznámější písně zpěvačky, hitu Fancy. Obě alba nakonec vyšla shodně 19. čevence.



It’s over for me now. https://t.co/pWfsAgUbUz — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) 16. července 2019

Kdo nakonec vyhraje tento hudební souboj? Na fanoušky na sociálních sítích vede jasně Azalea - na sociální síti Instagram má, 13,2 milionů fanoušků. Peppa jen 157 tisíc. Jenže fanoušci nejsou všechno. Značka Prasátko Peppa má celosvětovou hodnotu (takzvanou net worth) odhadovanou na 1,4 miliardy liber. Dětská herečka Hailey Birdová, originální hlas Peppy, si za hodinu namlouvání vydělá tisíc liber. Iggy Azalea má hodnotu jen 6 milionů dolarů (4,8 milionů liber).





Zatím není jisté, zda album vyjde i v češtině. Z popularity seriálu by se ale dalo usuzovat, že pravděpodobně ano. Tím spíše, že všechny písně na albu byly do češtiny přezpívané už v rámci samotného seriálu.





Situace s Peppou dává připomenout, že dětské písně jsou hlavně díky serverum typu YouTube, kde je hudbu možné doplnit i roztomilým videem, na vzestupu. Největším „hitem“ je v tomto případě písnička Baby Shark (Malý žralok) z youtubového kanálu Pinkfong. Neskutečně chytlavá melodie má na tomto serveru již 3 miliardy shlédnutí, což z ní činí osmé nejsledovanější video všech dob. V roce 2018 dokonce strávila 42 týdnů v britské hitparádě.

Peppa ničí vaše děti

Nejnovější kontroverze se objevila letos v únoru. Američtí rodiče si začali na sociálních sítích stěžovat, že jejich ratolesti po sledování seriálu začínají mluvit s britským přízvukem.

„Ta nejzábavnější věc v mém životě je to, že se moje batole po sledování Prasátka Peppy naučilo mluvit s britským přízvukem,“ napsala na Twitter matka Jess Steinbrenerová. „Chtěla bych poděkovat Prasátku Peppě za ten téměř nezřetelný, ale roztomilý britský přízvuk,“ vyjádřila se na Twitteru Jen Roféová. Kauzy už se chytil deník britský Metro nebo americká televize NBC, která jev označila za „syndrom Prasátka Peppy“.

Has your kid suddenly developed a British accent like this cute girl from the Charlotte-area?



Well, it might be due to the "Peppa-pig syndrome"  https://t.co/X2UCz6WSVo (Video: Brandi Nichole Hall) pic.twitter.com/Fba7pwiFvu — NBC Charlotte (@wcnc) 13. února 2019

Podle expertů jde ale o naprostou hloupost. „Dítě si osvojí ten přízvuk, který má kolem sebe. To se děje sociální interakcí, nikoliv díváním se na pořád,“ popsala Susannah Leviová, profesorka komunikačních věd na univerzitě v New Yorku.

Peppa v Číně

V Číně byl seriál v květnu 2018 stažen z vysílání v rámci populární vysílací aplikace. Aplikace Douyin, která patří čínské technologické společnosti Bytedance, své rozhodnutí zakázat videa nijak nevysvětlila. Jedním z důvodů ale může být skutečnost, že ačkoli je seriál určen primárně pro děti předškolního věku, někteří čínští teenageři jej přijali za znak své rebelie. V tomto případě šlo tak pravděpodobně o cenzuru či autocenzuru.

Úvodník státního Lidového deníku také vyjádřil znepokojení nad tím, zda rychlý nárůst obchodu s napodobeninami Prasátka Peppy a neustálá honba za bláznivými nápady s ním spojenými nebude mít špatný vliv na mladou čínskou generaci.

Peppa u zubaře

V prosinci 2017 se pak seriál dostal pod palbu poněkud odlehčené kritiky, že vzbuzuje u dětí nerealistická očekávání návštěvy u lékaře. „Dívání se na Prasátko Peppu a na znázorněnou zdravotnickou péči vede ke zvyšování nároků pacientů a ke zneužívání lékařské péče,“ bila na poplach autorka článku v British Journal of Medicine, kde kritika vyšla, praktická lékařka ze Sheffieldu Catherine Bellová.

Samotným terčem kritiky tak bylo vzbuzování představy, že lékař poskytuje pacientům mimořádnou službu, a to rychlou, s přímým telefonním spojením, kontinuální péčí, přesčasovými hodinami a ochotou přijít kvůli sebemenší bolístce.