Přátelé v Číně narazili na cenzuru. Ze speciální epizody zmizeli Lady Gaga i Justin Bieber

Peking/Praha Na speciální epizodu kultovního sitcomu Přátelé se těšily miliony fanoušků po celém světě. Výjimkou nebyla ani Čína, kde je seriál tak populární, že hned ve třech městech lze najít kopie kavárny Central Perk, kde se hlavní postavy schází. Vysílání nové epizody se ale neobešlo bez zásahu cenzorů - ti vystřihli scény se zpěvačkou Lady Gaga, Justinem Bieberem a jihokorejskou popovou kapelou BTS.

V nové epizodě, která měla premiéru ve čtvrtek, se po dvaceti letech od první epizody sešla původní šestice herců. Nejedná se o pokračování původního příběhu, spíše o jakýsi pohled do zákulisí - herci vzpomínají na natáčení, sehrávají vybrané scény nebo ukazují doposud nezveřejněné záběry. V dílu se také objeví různé další celebrity, například fotbalista David Beckham, modelka Cindy Crawfordová nebo pákistánská aktivistka Malala Yousafzaiová.



V Číně se vysílání nové epizody neobešlo bez kontroverze. Divákům čínských streamingových platforem totiž neuniklo, že epizoda je kratší, než ve Spojených státech. Chybí tak třeba scéna duetu Lisy Kudrowové se zpěvačkou Lady Gaga nebo skeč s Justinem Bieberem v halloweenském kostýmu.

Jak píše deník The New York Times, cenzura zřejmě souvisí s tím, že zmínění umělci nemají dobré vztahy s čínským režimem. Lady Gaga například v zemi nemůže koncertovat od roku 2016, kdy se setkala s tibetským duchovním Dalajlámou.

Bieber Čínu popudil v roce 2014, kdy navštívil svatyni Jasukuni v Japonsku, která je zasvěcena vojákům padlým ve druhé světové válce. Podle kritiků jsou zde uctíváni i váleční zločinci z čínsko-japonské války. Zpěvák má do Číny zakázaný vstup od roku 2017 kvůli „špatnému chování.”

U populární popové kapely BTS pak vadilo, když loni poděkovala veteránům, kteří v 50. letech bojovali proti vojskům severní Koreje. Tu v konfliktu podporovala Čína, která v boji podle státních médií ztratila 180 tisíc mužů.

Z epizody také zmizely zmínky o LGBT tématech či „necudná“ scéna s hercem Mattem LeBlancem v županu.

Někteří fanoušci na sociálních sítí poznamenali, že délky každé verze speciálu se lišily v závislosti na tom, kde diváci pořad sledovali. To naznačuje, že streamovací platformy pořad sestřihaly samy, aby se vyhnuly možným problémům s čínským internetovým regulátorem.

Tento týden je to již podruhé, co čínští cenzoři zasáhli proti hollywoodským hvězdám. Hvězda nejnovějším pokračování filmu Rychle a zběsile John Cena se omluvil za to, že v jednom z rozhovorů označil Tchaj-wan za zemi.

Ne všichni však cenzuru pořadu zkritizovali. Objevily se i názory, že je dobře, že z pořadu byla odstraněna vystoupení umělců, kteří urážejí Čínu a podporují nezávislost Hongkongu, Tchaj-wanu a Tibetu.