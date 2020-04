Právník lepší než kdejaký detektiv. Na HBO zamíří v novém seriálu kultovní Perry Mason

Amerika třicátých let je plná případu pro jednoho charismatického obhájce. Nová verze seriálu Perry Mason s hercem Matthewem Rhysem (Vysněná Amerika, Královna Alžběta) bude mít premiéru již 21. června.

Los Angeles třicátých let. Amerika se pomalu vzpamatovává z ekonomické krize a na ulicích se objevují kabarety a první zvuková kina. Spojené státy žijí levnými cigaretami, ropou a swingem Duka Ellingtona a Glenna Millera. V tomto prostředí žije Perry Mason, geniální obhájce, který se tak trochu minul povoláním. Seriál by se měl zaměřit na jeho úplné začátky.

Za seriálem stojí jako tvůrčí a producentská dvojice Ron Fitzgerald (seriály Westworld, Tráva) a Rolin Jones (seriály Impérium - Mafie v Atlantic City, Vymítač).



V seriálu dále hrají John Lithgow, Tatiana Maslanyová, Julieta Rylancová, Chris Chalk, Shea Whigham, Stephen Root, Gayle Rankinová, Nate Corddry, Veronica Falconová, Jefferson Mays nebo Lili Taylová.

Jste nevinný!

Postavu Perryho Masona vymyslel americký spisovatel Erle Stanley Gardner. Jeho krátké povídky si byly sice vesměs všechny podobné, získaly si ale značnou čtenářskou popularitu. Svou zásluhu na tom měla velkou měrou i charismatická hlavní postava.

Příběhy se odehrávaly většinou tak, že se Mason dostal k obhajování nevinného klienta. Spolu se svými spolupracovníky se dostal na stopu skutečného pachatele, který se pod tíhou nově nalezených důkazů přiznal.



Perry Mason nejdříve ze stránek knih přeskočil do rozhlasových her. Do seriálové podoby ho nakonec převedla televize CBS. Seriál Perry Mason běžel mezi roky 1957 až 1966 a obhájce v něm ztvárnil herec Raymond Burr. Mezi roky 1973 a 1974 se televize poměrně neúspěšně slávu postavy pokusila oživit. Mimochodem, Perry Mason se dočkal i více než 30 televizních filmů, takže je v zásadě úspěšnější než James Bond s jeho zatím 25 filmy.



Jde o postavu tak populární, že o ní jeden ze svých největších hitů nazpíval i Ozzy Osbourne.