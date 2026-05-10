Jaro vypukne v úterý ve tři odpoledne v Riegrových sadech, přinejmenším to Pražské a hudební

Zahajovací koncert se Smetanovým symfonickým cyklem Má vlast letos patří Symfonickému orchestru Českého rozhlasu, který slaví stovku. Zároveň bude večer i loučením šéfdirigenta Petra Popelky s orchestrem, umělec odchází do Vídně, kde povede orchestr Wiener Symphoniker.
Úterní program pro širokou veřejnost začne mnohem dřív, už od 15 hodin bude v Riegrových sadech připraven program pro malé i velké diváky a posluchače, večer vyvrcholí přenosem zahajovacího koncertu.
Odpoledne návštěvníky osloví workshopy, soutěže či hudební program, celým odpolednem a podvečerem bude návštěvníky provázet moderátor Michael Rozsypal. Pro malé diváky připravili organizátoři festivalu spolu s Českým rozhlasem nevážný program o vážné hudbě nazvaný Vlnohraní aneb Hudební zvěřinec. Velká bicí show HAMU Percussion Ensemble nabídne interaktivní koncert a seznámí návštěvníky s bicími i bitými nástroji a vyskytnou se i netradiční – kbelíky, košťata, sudy, dešťové hole, létající talíře, zpívající mušle.
Živý hudební program vyvrcholí koncertem Komorního orchestru České filharmonie se sólistou Janem Novákem, laureátem houslové soutěže Pražského jara, zazní Vivaldiho Jaro z cyklu Čtvero ročních dob. V Riegrových sadech si návštěvník bude moci zahrát i hudební AZ Kvíz s Alešem Zbořilem, v něm budou své znalosti poměřovat s operním pěvcem Adamem Plachetkou, šéfdirigentem Opery Národního divadla Robertem Jindrou či skladatelem a dirigentem Marko Ivanovićem. Celý program je zdarma.
I přímé přenosy
Samotný slavnostní zahajovací koncert poputuje prostřednictvím mnoha vysílacích společností do 24 zemí světa a vůbec poprvé bude díky spolupráci festivalu s Českými centry k vidění i ve Vídni, Londýně, Bělehradě, Bratislavě a se zpožděním též v Tokiu.
Letos bude Česká televize vysílat v přímém přenosu zahajovací koncert a do záznamu natočí vystoupení Deutsches Symphonie-Orchester Berlin pod vedením Tomáše Hanuse. Televize bude též vysílat každodenní festivalové reportáže s názvem Echo Pražského jara.
Rozhlas nabídne přímé přenosy ze šesti koncertů, kromě zahajovacího též vystoupení houslistky Patricie Kopatchinské s Českou filharmonií pod vedením Jakuba Hrůši. Dále rozhlas odvysílá vystoupení Helsinki Baroque Orchestra, který pro Prahu nastudoval Stabat Mater Jakuba Jana Ryby, Berliozovo Faustovo prokletí v mezinárodním pěveckém obsazení se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK řízeným Tomášem Netopilem.
Vystoupení berlínského symfonického orchestru pod taktovkou Tomáše Hanuse nabídne v přímém přenosu Šostakoviče a Brucknera. Rozhlas odvysílá též jedno z vystoupení rezidenční umělkyně festivalu sopranistky Barbory Hannigan, a to s Českou filharmonií, tu bude „rezidentka“ i dirigovat.
Pro záznam rozhlas natočí dva koncerty v rámci festivalové přehlídky soudobé hudby Prague Offspring.
Jako každý rok
I ti, kteří se na koncerty nedostanou, mohou získat příležitost nechat se okouzlit festivalovou atmosférou a špičkovými výkony. Zájemci, kteří se ještě nerozhoupali, mají poslední možnost získat pár vstupenek na některé koncerty, například Barbary Hannigan, jednak je k dispozici její recitál s klavíristou Bertrandem Chamayou, jednak její interpretace Poulencovy opery Lidský hlas.
Vstupenky jsou též na Poulencovu asi nejslavnější operu Dialogy karmelitek. A jsou i na Massenetovo oratorium Máří Magdaléna obsazené pěvci z Covent Garden, Vídeňské státní opery i Metropolitní opery. Zájemci o soudobou hudbu si nemohou nechat uniknout Prague Offspring se skvělým souborem Ensemble Modern či koncert Luigi Nono mezi aeroplány se skvělou houslistkou Hanou Kotkovou.
Vyznavači staré hudby pak musejí alespoň uvažovat o Haydnově Stvoření s Václavem Luksem a proslulým Orchestra of the Age of Enlightenment. Závěrečné Verdiho Requiem se Staatskapelle Dresden asi netřeba propagovat. Je to jako každý rok, kdo dlouho váhá, zpravidla se na koncert nedostane.