Hodokvas soudobé hudby v rámci Pražského jara vypukne v DOXu

Její skladby provádějí nejprestižnější orchestry, například Berlínští filharmonikové, chicagská či newyorská filharmonie, velkým propagátorem jejích skladeb je dirigent Kent Nagano.
Na pátém ročníku Prague Offspring, což je vlastně víkendová přehlídka soudobé hudby v rámci Pražského jara, posluchači uslyší čtyři skladby Unsuk Chin, Akrostichon-Wortspiel (1993) pro soprán a orchestr, Dvojkoncert pro klavír, bicí nástroje a ansámbl (2003), Gougalōn (2009) a scénu z opery Alenka v říši divů (2007) s názvem Na radu u Housenky pro sólový basklarinet.
Jako rezidenční orchestr se posluchačům již druhým rokem bude prezentovat skvělý německý soubor přináležející k nejužší světové špičce Ensemble Modern, letos pod vedením Ilana Volkova. Tento dirigent, který pracoval též jako asistent Seidžiho Ozawy, má za sebou obrovské zkušenosti s nejlepšími světovými orchestry.
Na programu Offspring jsou kromě děl rezidenční skladatelky též skladby vzniklé na objednávku festivalu, zde budou mít světovou premiéru.
Jako první posluchači uslyší v pátek skladbu Michala Nejtka Die Hintergedanken na motivy deníků Franze Kafky. Na program sobotního koncertu jsou zařazeny (též ve světových premiérách) kompozice: Unravel Michaely Antalové, 423 Tobiáše Horvátha, funktionslust : R Patrika Kaka a Covid-19 (Fury and Silence) Jiřího Kadeřábka. Sobotní koncert a páteční premiéru Michala Nejtka bude nahrávat Český rozhlas a posluchači jej uslyší ze záznamu.
V DOXu však nebudou jen koncerty, ale též masterclassy hudebníků Ensemble Modern nebo diskuse na téma, jak se daří soudobé české hudbě v zahraničí.
Milovníkům soudobé tvorby se též nabízí pondělní koncert nazvaný Mezi aeroplány, který se koná v hale Národního technického muzea a vystoupí na něm houslistka Hana Kotková spolu s Venierem Rizzardim obsluhujícím elektroniku. Na programu jsou skladby Salvatore Sciarrina a Luigi Nona. Neobyčejný prostor plný historických strojů ve spojení se špičkovou interpretací nabídne nevšední zážitek.