Zazpívejte si Carminu Buranu s Pražským filharmonickým sborem aneb Cantiamo!

Martin Zvěřina
Doporučujeme   11:00
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Pražský filharmonický sbor vstoupí do své 92. koncertní sezóny velkolepě. Zahajovací koncert má sice na programu dílo nadmíru populární, Orffovu Carminu Buranu, nicméně provedení bude zcela jedinečné.
Na koncertě s Českou filharmonií spoluúčinkoval i Pražský filharmonický sbor

Na koncertě s Českou filharmonií spoluúčinkoval i Pražský filharmonický sbor | foto: Petr Chodura

Pánská část Pražského filharmonického sboru během provedení Mahlerovy Symfonie...
Dámská část Pražského filharmonického sboru během provedení Mahlerovy Symfonie...
Pražský filharmonický sbor na Times Square.
Pražský filharmonický sbor vystoupí v Carnegie Hall s Českou filharmonií i...
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Vedle Symfonického orchestru Českého rozhlasu, Pražského filharmonického sboru a Lukáše Vasilka v dvojjediné roli sbormistra a dirigenta se v Rudolfinu objeví amatérské sbory Bohemiachor, Canti di Praga, Česká píseň Plzeň, En Arché, Punkt, Subito, Mužská vokální skupina VOSK a dětský sbor Kajetán. A aby zpěváků nebylo málo, mohou se přihlásit zájemci z ulice, každý, kdo si chce zazpívat, si koupí na internetu vstupenku, označí se jako zpěvák a přihlásí se ke své hlasové skupině. A pak už musí počítat jen s tím, že dostane noty a musí se dostavit na zkoušku 12. a generálku 13. října. Zájemci, moc nepřemýšlejte, koncert bude natáčet Česká televize.

Druhou položkou abonentní řady koncertů Pražského filharmonického sboru jsou dva adventní koncerty 18. a 19. prosince ve velkém sále pražského Žofína. Na programu bude skladba Jiřího Gemrota Cesta adventem, kterou si objednal Pražský filharmonický sbor a zazní ve světové premiéře. Premiéru doprovodí do světa Vesperae solennes de Dominica, K 231 Wolfganga Amadea Mozarta a vedle filharmonického sboru účinkuje i Slovenská filharmonie. Slovenská premiéra Gemrotovy skladby zazní v bratislavské Redutě bezprostředně po pražské.

Březnový koncert nazvaný Světlo v temnotě (Lux in Tenebris) v Betlémské kapli nabídne díla Johna Tavenera, Sergeje Rachmaninova, Peterise Vaskse a Erica Whitacrea.

Poslední koncert, který v dubnu uzavře abonentní řadu, nese titul Proti válce: Člověk. V pražském Rudolfinu uvede sbor spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu Fanfáru pro obyčejného člověka od Aarona Coplanda a oratorium Michaela Tippetta Dítě naší doby. Tippettovo u nás málo známé dílo vzniklo jako reakce na zavraždění německého diplomata Ernstha Ratha a na následující protižidovké násilnosti, které jsou známé jako Křišťálová noc.

Na pódiích v Česku i Jižní Koreji

Sbor se objeví na českých pódiích i ve spolupráci s jinými pořadateli, v rámci festivalu Dvořákova Praha se podílí na koncertním provedení Dvořákova Jakobína. Se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu provede jako sbormistr i dirigent Lukáš Vasilek v listopadu ve Smetanově síni Obecního domu Brittenovo Válečné requiem a Pärtův Cantus in Memory of Benjamin Britten.

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S Českou filharmonií a Semjonem Byčkovem vystoupí sbor ve Zvonech Sergeje Rachnaninova a též v Beethovenově deváté symfonii, která bude připomínkou Beethovenova dvoustého výročí úmrtí v roce 2027. Sbor též zazpívá v květnu příštího roku ve Španělském sále Pražského hradu, kde Dvořákovy Svatební košile nastuduje spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Petrem Popelkou.

Na přelomu března a dubna příštího roku se sbor vydává na první samostatné turné do Jižní Koreje. Zde mimo jiné zahajuje hudební festival Tongyeong International Music Festival a v korejském hlavním městě vystoupí se Seoul Philharmonic Orchestra. S tímtéž orchestrem vystoupí již v srpnu v Concertgebouw v Amsterodamu s dirigentem Jaapem van Zwedenem. Sbor v nadcházející sezóně vyjede dvakrát do Drážďan a dvojice koncertů jej též čeká v polských Katovicích.

Velice úspěšné provedení Honnegerova oratoria Jana z Arku na hranici, za účasti Pražského filharmonického sboru, České filharmonie a vynikajícího pěveckého obsazení se zahraničními hosty (v únoru 2025), se dočkalo nahrávky, u labelu Animal Music se objeví 25. září jako CD i v digitální podobě.

Abonmá i vstupenky na jednotlivé koncerty jsou od minulého týdne k dispozici, ale pouze přes on-line prodej.

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Zazpívejte si Carminu Buranu s Pražským filharmonickým sborem aneb Cantiamo!

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