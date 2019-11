‚Přece nechceš zklamat fanoušky.‘ Představitelka Daenerys se cítila nucena do sexuálních scén

LOS ANGELES Britská herečka Emilia Clarkeová v novém rozhovoru přiznala, že pro ni natáčení nahých scén v seriálu Hra o trůny bylo utrpením. Teď již je ale prý moudřejší a do podobných věcí se natlačit nenechá. Ostatně kvůli nahotě už minimálně jednu roli odmítla.

„Před natáčením některých scén jsem brečela v koupelně,“ sdělila herečka v podcastu (rozhlasovém rozhovoru) Armchair Expert s americkým hercem a moderátorem Dexem Shepardem.

Královna draků Daenerys Targaryen, role, která Clarkeovou proslavila, alespoň v začátcích vyžadovala od herečky mnohem více nahoty. „Nikdy jsem na takovém natáčení nebyla. Už jsem sice dvakrát natáčela, ale teď jsem tam stála nahá a kolem mě byli všichni ti lidé. Nevěděla jsem, co mám dělat, co se ode mě očekává, co vlastně chtěli oni ani co jsem chtěla já. Myslela jsem si, že jako nováček nemám nárok hledět na své potřeby,“ popisuje děsivý zážitek herečka. První série Hry o trůny obsahovala její milostné scény s Khalem Drogem (Jason Momoa), vystupování z ohně nebo „hambaté“ vylézání z vany.



Herečka roli křehké (alespoň v prvních sériích) krásky získala, když ji bylo pouhých 23 let. „Tu práci jsem vzala, přečetla jsem si scénáře a bylo mi jasné, v čem je háček,“ popisuje. „Byla jsem čerstvě odpromovaná na dramatické škole a řekla jsem si, že k tomu přistoupím jako ke každé jiné práci - pokud je to ve scénáři, pak je to nezbytně nutné. Tak to je a pokusím se tomu dát smysl. Bude to hračka,“ dodává.

Ačkoliv si herečka myslí, že podobné scény by v dnešní době nikdo už nenatočil, ničeho nelituje. „Tolik lidí se mnou mluvilo o nahotě Danerys. Nikdo by s ní ale tolik nesoucítil, kdyby ji předtím neviděl zranitelnou a zneužívanou. Diváci to vidět museli,“ míní herečka.





Zároveň přiznává, že teď už je daleko důvtipnější a znalá věcí, než bývala ve svých začátcích. Ví, kam až je ochotna zajít. „Dostala jsem se do hádek, kdy jsem na producenty křičela, že ta peřina se ze mě prostě sundavat nebude. A oni mi na to odpověděli: ‚Přece nechceš zklamat fanoušky Hry o trůny.´Já jsem je jen poslala do patřičných míst.“



V roce 2016 ale herečka mluvila jinak. V rozhovoru pro britský bulvární deník The Sun prozradila, že k natočení nahé scény ji stačí jen panák vodky a dobré světlo. „Byl to nádherný, silný moment. Chtěla jsem ho mít pod kontrolou, ovládnout ho a předvést svou ženskost,“ popisovala tehdy scénu, ve které vycházela z hořícího domu.

Mimochodem, Emilia Clarkeová odmítla právě kvůli nahotě hlavní roli ve filmové sáze 50 odstínů šedi. Roli studentky Anastasie Steelové tak dostala herečka Dakota Johnsonová.