Před 15 lety zemřel hlasatel Miloš Frýba. Kult muže s kamenným výrazem rozvíjejí punkeři

  13:13aktualizováno  13:13
Před patnácti lety, 30. prosince 2010, zemřel někdejší hlasatel Československé televize, konferenciér a režisér Miloš Frýba. Na místě televizního hlasatele byl coby první muž. V 80. letech se stal kultem v punkových kruzích a dodnes je vzýván a vzpomínán. Jeho jméno nese například svátek Frýbestr, jenž se slaví 25. ledna.
Legendární hlasatel Miloš Frýba | foto: Česká Televize

Frýba patřil mezi ikony českých a slovenských obrazovek 70. a 80. let 20. století. Jako programový hlasatel působil v tehdejší Československé televizi dvacet let, byl přitom prvním mužem v této profesi.

Po roce 1990 sice z obrazovek zmizel, ale v televizi dál působil jako režisér.

Frýba, rodák z vesničky Libáň nedaleko Jičína (18. března 1945), se vyučil elektromechanikem. V bouřlivém roce 1968 nastoupil do Československé televize, kde pracoval jako elektroefektář, tudíž měl na starosti různé efekty a animace. O rok později uspěl ve výběrovém řízení na hlasatele Televizních novin. Mladý technik ale nakonec tuto funkci odmítl na popud své rodiny.

Lidé si Miloše Frýbu připomínají každoročně v pražské Dejvické nádražce. (25. ledna 2025)

V nastupujících 70. letech ale získal práci jako zpravodajský hlasatel druhého programu, kde se osvědčil a vypracoval se na pozici moderátora pódiových pořadů. Po dvou letech uspěl v dalším konkursu a přešel na první program.

Až do sametové revoluce Frýba uváděl pořady. Musel se učit dlouhé texty nazpaměť, protože televize tehdy neměla k dispozici čtecí zařízení. „Nachodil jsem spoustu kilometrů po chodbách,“ vzpomínal v jednom rozhovoru.

Legendární hlasatel například uváděl dětský pořad Večerníček. Kultovní se staly také jeho zprávy v 8:50. Někdo jej vnímal jako symbol normalizace, protože muž s kamenným výrazem den co den s neměnností informoval diváky.

Pravdou je, že po roce 1990 přestal působit na televizních obrazovkách a odešel do pozadí. V televizi pracoval jako režisér dne až do roku 2008.

Legendární hlasatel Miloš Frýba

Přijali ho punkeři, pořádají Frýbestr

Jméno Miloše Frýby ale dostalo v 80. letech ještě jiný rozměr. Za svého jej přijala generace punkerů, kteří pořádali různé recesistické akce se jménem známého hlasatele. A skinheadská kapela Orlík zase v 90. letech vydala album Miloš Frýba for president.

Pankáči ale skinheady odmítli a pokračovali v rozvíjení kultu. Od roku 1990 se pořádá akce Frýbestr. Koná se 25. ledna v dejvické nádražní restauraci, pevně daný je i čas.

Dostaveníčko začíná v 8:50, tedy v dobu, kdy Frýba hlásil zprávy. Sám hlasatel svůj kult nekomentoval, ale jak říkají jeho přátelé: „Miloval kanadské žertíky a vtipy.“

