V přímém přenosu vystoupí loňští vítězové Ewa Farna a Václav Noid Bárta, dále Vojtěch Dyk, Tereza Mašková, Eva Saija Burešová, Markéta Irglová, Vojtěch Dyk, Markéta Irglová, Sofian Medjmedj, Janek Ledecký společně s Renne Dangem, kapely Monkey Business, Mirai nebo účastníci pořadu SuperStar 2026.
O ocenění Objev roku budou soupeřit zpěvačky Charlotte Gott, Thera, zpěvák s příhodným jménem Slavíček a kapela Gufrau. Tuto čtveřici vybrala odborná porota, o vítězi ovšem rozhodnou hlasující fanoušci.
Do Síně slávy vstoupí folkové duo Jan a František Nedvědové, klasici české trampské písničky. Ať se to komu líbí, nebo ne, skladby jako Podvod, Stánky, Na kameni kámen, Ptáčata, Růže z papíru a mnohé další máme natvrdo vypálené do mozku, ať už jsou naše hudební preference jakékoliv.
„Jsou mimořádný příklad toho, jak dokáže česká písničkářská tvorba spojovat generace. Nebyli jen úspěšnými folkovými hudebníky. Jejich písně se staly součástí českého společenského povědomí. Dokázaly oslovit posluchače, kteří folkovou hudbu běžně neposlouchali. Jejich odkaz stále žije, což dokazuje, že se k nim vrací i dnešní mladá generace,“ říká kreativní producent a režisér přímého přenosu Pepe Majeský.
Přímý přenos udílení cen Český slavík začne na televizi Nova ve 20:20 hodin.