‚Předběhni mou pistoli.‘ Osm slavných hitů s veselou melodií, které vyprávějí o smrti i znásilnění

PRAHA Občas není lehké se soustředit na text, když je melodie písně tak chytlavá. Ne vždy ale veselý tón znamená, že je šťastná celá písnička. Některé písně jím totiž „maskují“ pořádně temný obsah. Podívejte se se serverem Lidovky.cz na osm světově známých hitů, které pod chytlavými refrény a šťastnou melodií vypráví o znásilnění, střelbě ve školách, existenčních problémech, úmrtí partnera nebo třeba „jen“ o krizi středního věku.

Foster the People

Pumped Up Kicks

Píseň americké kapely byla hitem léta roku 2010. Jak by také ne - veselá melodie, chytlavá basová linka a chytlavý refrén. Pod jednoznačně „rozjuchanou“ písničkou je ale temný text o depresivních myšlenkách, které vedou až ke střelbě na škole.

„Napsal jsem Pumped Up Kicks poté, co jsem četl o vzrůstajícím počtu mladých s mentálními problémy,“ řekl frontman kapely Mark Foster televizi CNN.

Ukázka textu:

Našel šestirannou pistoli

Už jsi jde pro tebe, jo, jde si pro tebe

Raději utíkej, radši utíkej, předběhni mou pistoli

Yeah found a six shooter gun

But he’s coming for you, yeah, he’s coming for you

You’d better run, better run, outrun my gun