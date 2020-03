Předpověď budoucnosti? Ve dva roky starém korejském seriálu se mluví o koronaviru

Irene Goová (Jung In-sunová) přijde o svého manžela. Když se zdá, že její život začne být zase normální, zjistí, že byl muž (mimochodem legenda v oblasti tajných služeb) zapleten do vládní konspirace. Seriál s vysokou sledovaností si v domovské Koreji odnesl i celou řadu televizních cen MBC.

Pozornost internetu vzbudila scéna ve zhruba 53. minutě desátého dílu, kde Irene konverzuje s doktorem v nemocnici. Mluví o koronaviru napadajícím dýchací systém člověka. „Koronavirus má inkubační dobu od čtyř do dvanácti dnů,“ vysvětluje ženě lékař. V tomto se trefil.



Seriálový virus přitom se současnou koronavirovou epidemií mnoho společného nemá. Ačkoliv se nemoc projeví až po inkubační době, u nakažených napadá plíce už pět minut po proniknutí do těla. V seriálu je virus biologickou zbraní, ale tuto domněnku o skutečném Covid-19 vědci a odborníci vyvrací.

Wanna be completely freaked out?!



1) Go onto Netflix and search for “My Secret Terrius”



2) Go to episode 10



3) Fast forward to 53 minutes and press play



4) freak out suitably and share this status



This was a program made in 2018@iVeenaKhan @MaleehaHashmey @_Mansoor_Ali pic.twitter.com/VLR9ZiFrnx