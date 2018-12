Rok 2019 v Praze otevře premiéra světově proslulých ruských punkerek Pussy Riot

Z historie Pussy Riot Čistě ženské trio Pussy Riot začínalo v početnější skupině Vojna. Součástí jedné z prvních akcí byla demonstrativně přátelská pouliční konfrontace s policií, která kulminovala v teatrálních projevech náklonnosti. Mužská část sestavy ale odmítla líbat mužské policisty, a proto v pozdějších projektech figurují už jen ženy. Kniha Riot Days, kterou napsala Maria Aljochina, historii skupiny zasazuje do širšího kontextu, který sahá až k studentským bouřím v Paříži roku 1968. Kniha vyšla nejprve v nakladatelství Allen Lane, roku 2018 pronikla na velké knižní veletrhy a dočkala se německého překladu. Tématem Pussy Riot se také zabývá i před čtyřmi lety vydaná kniha s příznačným názvem Words Will Break Cement, kterou napsala rusko-americká autorka Masha Gessen. Na festivalu Tallinn Music Week v roce 2014 skupinu uvedl osobně tehdejší estonský prezident Toomas Hendrik Ilves, který kritizoval fašismus i marxismus-leninismus jako systémy "kolektivní víry" a prohlásil: "Když zabijete tvůrčí sílu, zabijete jiskru života v kultuře a vědě. Zabijete celou společnost i její šanci na změnu." Členky Pussy Riot na tiskové konferenci prohlásily, že by Ilvese chtěly za ruského prezidenta. "Cílem Pussy Riot je politický protest. Když vystoupíte ilegálně na nečekaném místě, hlas protestu to jen zesílí."