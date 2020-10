Přes 90 nakažených v libereckém divadle? Covid se rozšířil na zkoušce opery, diváci tam nebyli, říká ředitelka

LIBEREC/PRAHA Liberecké divadlo F. X. Šaldy zrušilo některá představení kvůli karanténním opatřením. Koronavirus se v divadle pravděpodobně rozšířil na zkoušce opery Jakobín. Na dotazy serveru Lidovky.cz odpovídala ředitelka divadla Jarmila Levko.

„Počet pozitivních z tohoto zdroje je v současné době kolem devadesáti. Čtyřicet dalších budeme testovat ve čtvrtek ve spolupráci se záchrannou službou a očekáváme další přírůstky,“ oznámil k situaci v divadle ve středu liberecký krajský hygienik Vladimír Valenta.

Podle ředitelky Jamily Levko je pravděpodobné, že se koronavirus rozšířil na zkoušce opery Jakobín, která měla v Šaldově divadle premiéry 25. a 27. září. Na jedné z premiér se nacházeli i diváci, kteří se měli od souboru nakazit.



Lidovky.cz: Kolik máte nyní potvrzených případů?

Na to nejsem nejpovolanější. Hygiena nám posílá ty výsledky velmi zpožděně. My se dostáváme k těm výsledkům tím způsobem, že mi přímo volají naši zaměstnanci.

Lidovky.cz: Víte, kde bylo ohnisko?

Při zkoušení opery zkouší hodně lidí najednou, jsou tam i hostující umělci z Prahy. Nevíme, jak přesně se to k nám dostalo, může se to stát v každém kolektivu. Měli jsme navíc těsně před premiérou, takže to zkoušení bylo velmi intenzivní, byli tam všichni účinkující už i v kostýmech.

Jakmile jsme zjistili, že se to objevilo, začali jsme rychle trasovat. V podstatě jsme poskytli hygieně veškerou součinnost, obvolali jsme, co bylo potřeba. Jak ale lidé začali chodit na testy, ukázalo se, že ten jeden případ není ojedinělý, ale že jich je více.

Přes ty technické složky pak ta nemoc prosakuje do jiných souborů. V technickém personálu máme málo lidí, takže nemáme striktní dělení třeba na operu nebo činohru. Z toho důvodu se začalo trasovat dál. V pátek mi hygiena sdělila, že by bylo dobré, aby šlo na testy co nejvíce zaměstnanců. To jsem považovala za rozumný návrh, protože kromě ochrany zdraví samozřejmě chceme co nejrychleji obnovit provoz. Takže jsme zorganizovali hromadný odběr a od 2. října divadlo zavřeli do karantény.

Lidovky.cz: Jsou tedy nakažení i diváci?

Na zkouškách žádní nebyli. Dočetla jsem se v médiích, že se při premiéře nakazili v první řadě tři diváci. Tuhle informaci médiím podala hygiena. Jestli to tak je, velmi mě to mrzí. Nicméně jsem toho názoru, že u lidí v rouškách v hledišti ta spojitost není jistá. Myslím si, že to sdělení hygieny do médií bylo nešťastné, protože vyvolá pocit strachu z chození do divadla. Přirozeně si ale nejvíc ze všeho přeji, aby bylo těch nakažených co nejméně.

Lidovky.cz: Víte, jak jsou na tom nakažení zdravotně?

Zprávy máme, ale do konkrétních detailů se nechci pouštět. Jsou to vesměs mírné nebo bezpříznakové průběhy.

Lidovky.cz: Žádné další testování v plánu není?

U nás už jsou otestovaní všichni včetně externistů. Stále ale probíhá trasování. Pokud se ale teď zavřou divadla, jak je to v plánu vlády, nemoc se dál už přenášet logicky nebude.

Lidovky.cz: Jaká bezpečnostní pravidla jste dodržovali?

Určitě jsme všechna nařízení respektovali. Když jsou ale herci na jevišti, nemusí mít roušky, protože v nich nejde hrát. Dezinfekce jsme ale měli dost, dezinfikovali jsme také jeviště.