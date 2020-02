Přestěhovaný TrutnOFF ohlašuje první kapely. BrnoON roztančí Parov Stelar

Festival TrutnOFF BrnoON, který navazuje na mnohaletou tradici srpnových "indiánských" setkání v trutnovském areálu Na Bojišti, oznamuje první várku jmen programu svého prvního ročníku, který se uskuteční v tradičním "okupačním" termínu 20. - 23. srpna v brněnském areálu Střelnice. Prvními ohlášenými zahraničními headlinery jsou rakouští elektroswingaři Parov Stelar.

„Jak jsme se před třemi lety roztančeně rozloučili, tak se vracíme. Právě elektroswingoví Parov Stelar byli poslední kapelou, která před třemi lety na hlavním pódiu roztančila zaplněné hlediště legendárního festivalu, který se poté na tři roky odmlčel a dal si pauzu,“ říká zakladatel a tvář festivalu Martin Věchet.

Vystoupení Parov Stelar bude ale oproti tomu minulému odlišné, už proto, že se kapela personálně proměnila. Na pódiu se neobjeví zpěvačka Cleo Panther, jež uskupení před rokem opustila. Po delším hledání objevil leader souboru Marcus Fuereder Elenu Karafizi, která kapelu omladila. Na pódiu se k ní přidává ještě další zpěvák, který je s kapelou již delší dobu, Lee Anduze. Doplňují je dechy, rytmika a samozřejmě samply Marcuse Fueredera.

Vedle prvních zahraničních headlinerů prozrazuje festival i první domácí jména. Na trutnovských akcích nikdy nesměl chybět některý z projektů Romana Holého, tentokrát to budou J.A.R., trutnovské „inventární číslo“ mají i Mňága a Žďorp, Jiří Schmitzer nebo Plastic People of the Universe. Za „domácí brněnské barvy“ nastoupí undergroundové hudebně-básnické sdružení Vítrholc.

Úvodní sérii vstupenek je možné zakoupit za 1 600 korun na webových stránkách festivalu. Pořadatelé zachovali zavedenou trutnovskou tradici, kdy je při objednání deseti vstupenek jedenáctá zdarma. Další potvrzení účinkující budou představeni v nejbližších dnech.