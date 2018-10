Prestižní Man Bookerovu cenu vyhrála Anna Burnsová za román o mužích, ženách a moci

LONDÝN Letošní Man Bookerovu cenu za anglicky psaný román získala severoirská spisovatelka Anna Burnsová za knihu Milkman (Mlékař), jejíž děj je zasazený do doby nepokojů v Ulsteru v 70. letech minulého století. Na svých stránkách o tom ve středu informovali organizátoři udílení prestižního literárního ocenění. Burnsová se prosadila v konkurenci dalších dvou dalších Britů a tří spisovatelů ze Severní Ameriky.

Milkman, třetí román 56leté rodačky z Belfastu Burnsové, je podle agentury AP energickým příběhem o mužích, ženách a moci. Jeho příběh vypráví mladá žena, jež se potýká se starším mužem, který využívá rodinných vazeb, sociálního tlaku a politické loajality jako nástrojů k sexuálnímu obtěžování.



Předseda poroty Kwame Anthony Appiah uvedl, že témata, jimiž se kniha Burnsové zabývá, jsou v éře kampaně #MeToo nanejvýš aktuální. „Myslíme si ale, že přetrvá, není totiž o něčem, co se odehrává jenom teď,“ dodal.

Porota vybírala vítěze prestižního ocenění z šestice finalistů. Kromě Burnsové mezi nimi figurovali ještě další dva Britové. Favorit sázkařů Robin Robertson se do výběru dostal díky románu ve verších The Long Take (Dlouhý záběr), který se zabývá násilím a sociálními rozdíly v dnešní Americe. Sedmadvacetiletá Britka Daisy Johnsonová byla s knihou Everything Under nejmladší finalistkou Man Bookerovy ceny v historii.

Ke třem Britům se ve finálové šestici připojili tři spisovatelé ze Severní Ameriky. Kanaďanka Esi Edugyanová porotu zaujala románem o uprchlém otrokovi Washington Black. Richarda Powerse z USA porota do užšího výběru nominovala díky ekologické sáze The Overstory, která vypráví o stromech a lidech, kteří je mají rádi. Poslední nominovanou byla Američanka Rachel Kushnerová, autorka románu z drsného prostředí ženské věznice The Mars Room (Místnost Mars).

Man Bookerova cena vítězi obvykle přináší prudký nárůst prodejů knih a větší respekt. S cenou je spojena také odměna 50 000 liber (1,5 milionu korun).

Ocenění se uděluje od roku 1969 a původně bylo vyhrazeno spisovatelům z Británie, Irska a zemí britského Společenství. Američanům se cena otevřela v roce 2014 a od té doby už má dva zámořské vítěze - Paula Beattyho (The Sellout, Výprodej) a George Saunderse (Lincoln in the Bardo, Lincoln v bardu).