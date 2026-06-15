Prezident Pavel zavítal na Rock for People. Nenechal si ujít koncert Iron Maiden

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  14:02aktualizováno  14:02
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Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastnil hudebního festivalu Rock for People v Hradci Králové. Zašel na koncert britské heavymetalové kapely Iron Maiden a pozdravil se s organizátory festivalu. Nebylo přitom jisté, zda se Pavel na festivalu ukáže, jelikož se mu datum krylo s jinou akcí.
Prezident Petr Pavel vyrazil na závěr festivalu Rock for People na kapelu Iron...

Prezident Petr Pavel vyrazil na závěr festivalu Rock for People na kapelu Iron Maiden. Setkal se zde i s organizátory. Na snímku si podává ruku s Michalem Thomesem (14. června 2026). | foto: Rock for People

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Že festival Rock for People letos nestihne, avizoval prezident již v březnu. V díle pořadu Zeptejte se prezidenta řekl, že by rád dorazil, ale bohužel má v tu dobu něco jiného.

Nedělní koncert Iron Maiden si nakonec ale nenechal ujít. Účet Rock for People zveřejnil na Facebooku fotografii Pavla, jak si třese rukou s organizátory festivalu Michalem Thomesem a Ondřejem Pojzlem.

„Jsme rádi, že si koncert Iron Maiden, který uzavírá letošní ročník festivalu, nenechal ujít žádný fanoušek kapely,“ stojí v příspěvku.

Je známo, že Pavel fandí tvrdším hudebním žánrům, od klasického rocku po heavy metal. Mezi jeho oblíbené skladby patří například Black Betty od alternativní kapely Spiderbait nebo Thunderstruck od rockových AC/DC. Ostatně právě na australské AC/DC zašel v červnu roku 2025. Hráli na letišti v pražských Letňanech v rámci svého turné Power Up Tour.

Ani hudební festivaly nejsou Pavlovi cizí. Již několik let se pravidelně účastní oblíbeného Colours of Ostrava, který nevynechá ani letos. V roce 2022 se po vzoru Václava Havla zúčastnil také trutnovského festivalu TrutnOFF.

Prezident Pavel rád navštěvuje nejrůznější kulturní události. Často nechybí ani na divadelních představeních. V lednu byl zachycen v hledišti na repríze Dobytí severního pólu v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. Na závěr tleskal ve stoje a vyfotil se také s hereckým souborem v čele se Zdeňkem Svěrákem.

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