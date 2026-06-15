Prezident Pavel zavítal na Rock for People. Nenechal si ujít koncert Iron Maiden

Že festival Rock for People letos nestihne, avizoval prezident již v březnu. V díle pořadu Zeptejte se prezidenta řekl, že by rád dorazil, ale bohužel má v tu dobu něco jiného.
Nedělní koncert Iron Maiden si nakonec ale nenechal ujít. Účet Rock for People zveřejnil na Facebooku fotografii Pavla, jak si třese rukou s organizátory festivalu Michalem Thomesem a Ondřejem Pojzlem.
„Jsme rádi, že si koncert Iron Maiden, který uzavírá letošní ročník festivalu, nenechal ujít žádný fanoušek kapely,“ stojí v příspěvku.
Je známo, že Pavel fandí tvrdším hudebním žánrům, od klasického rocku po heavy metal. Mezi jeho oblíbené skladby patří například Black Betty od alternativní kapely Spiderbait nebo Thunderstruck od rockových AC/DC. Ostatně právě na australské AC/DC zašel v červnu roku 2025. Hráli na letišti v pražských Letňanech v rámci svého turné Power Up Tour.
Ani hudební festivaly nejsou Pavlovi cizí. Již několik let se pravidelně účastní oblíbeného Colours of Ostrava, který nevynechá ani letos. V roce 2022 se po vzoru Václava Havla zúčastnil také trutnovského festivalu TrutnOFF.
Prezident Pavel rád navštěvuje nejrůznější kulturní události. Často nechybí ani na divadelních představeních. V lednu byl zachycen v hledišti na repríze Dobytí severního pólu v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. Na závěr tleskal ve stoje a vyfotil se také s hereckým souborem v čele se Zdeňkem Svěrákem.