Prezident v nemilosti. Vymažte Trumpa z filmu Sám doma 2, volají fanoušci

LOS ANGELES V souvislosti se zablokováním účtu prezidenta Donalda Trumpa volají fanoušci i po jeho odstranění z oblíbené rodinné komedie Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (Home Alone 2: Lost in New York).

V památné scéně se Kevin McCallister (Macaulay Culkin) ve vestibulu hotelu ptá na směr muže, který je dnes jednou z nejznámějších osob na světě. „Projdi chodbou a pak se dej vlevo,“ odpovídá chlapci Trump, tehdy „jen“ podnikatel a vlastník hotelu, ve kterém se scéna odehrávala.

Trump byl ale po útocích na Kapitol z minulého týdne odstraněn ze sociálních sítí. Fanoušci, kteří o Trumpovi začali psát jako o „komparzistovi ze Sám doma 2“, požadují i jeho digitální vymazání z filmu. Jako možnou náhradu na digitální výměnu navrhují společnosti Disney herce Christophera Plummera (Všechny prachy světa, Na nože).

„Nevíte, jestli ten komparzista ze Sám doma 2 má vlastní účet na Twitteru,“ ptá se sarkasticky jeden z uživatelů této sociální sítě. „Nemůžu uvěřit, že z Twitteru vykopli obyčejného komparzistu,“ odpovídá jiný.

Digitally remove him from Home Alone 2 next — Joseph Longo (@josephlongo_) January 8, 2021 O Trumpově roli se nedávno rozhovořil i režisér snímku Chris Columbus, podle kterého si Trump své zapojení do snímku na filmařích vynutil. „U většiny lokací v New Yorku prostě něco zaplatíte a můžete natáčet. Takhle jsme oslovili Plaza Hotel, který v té době vlastnil Trump, protože jsme chtěli mít ve filmu jejich vestibul,“ popsal situaci Columbus magazínu Insider. „Trump souhlasil, ale jen pod podmínkou, že si ve filmu sám zahraje. Tak jsme ho tam nechali a když měl snímek premiéru, stala se vážně podivná věc - lidé tleskali, když se na plátně objevil. Celé je to tam vlastně asi jako úlitba divákům. Je ale pravdou, že svou roli si Trump vynutil,“ dodal. V roce 2019 vyvolalo pozdvižení, že Trumpa z filmu vystřihla kanadská televize CBC, když film o vánočních svátcích uváděla. Televize se hájila tím, že ve své vlastní verzi Trumpa vystřihla již v roce 2014, akorát si toho patrně nikdo nevšiml. Z filmu zmizelo dohromady osm minut materiálu, který neměl význam pro zápletku filmu a televize tak mohla do snímku vložit více reklamy. Ačkoliv je Trumpova rolička v Sám doma 2 jeho nejznámější, zahrál si i v celé řadě jiných filmů a seriálů. Objevil se v sitcomech Fresh Prince, Správná Susan nebo Chůva k pohledání. Dále například v komedii Spiklenci nebo rodinném filmu Malí uličníci.