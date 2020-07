Příběh Beatles očima ‚pátého člena‘. Režisér Akerlund chystá film o životě producenta Briana Epsteina

LIVERPOOL/LONDÝN Šedá eminence za celosvětovým úspěchem Beatles, to byl slavný producent Brian Epstein. Ve filmu nazvaném Midas Man (Muž s Midasovým dotekem) jeho příběh zachytí muzikant a režisér hudebních filmů Jonas Åkerlund. Přípravy by měly začít příští rok.

Název Midas Man odkazuje na bájného řeckého krále Midase, který čeho se dotkl, to se proměnilo v ryzí zlato. Právě takovou schopností oplýval i liverpoolský obchodník s hudebními nahrávkami Brian Epstein. Jeho nejznámějším „dítětem“ jsou samozřejmě The Beatles (ostatně se o něm také mluvilo jako o „pátém Beatlovi“), ale pomáhal v začátcích kariéry například i Jimimu Hendrixovi nebo rockerům The Who.

„Epstein je jedním z nejpodivuhodnějších mužů dvacátého století. Jeho příběh ale dosud nebyl správně vyprávěn. Svět ho dnes bere jako samozřejmnost, ale on byl vizionářem, ať už se jedná o náhled na hudbu, kulturu nebo genderovou identitu. Byl gayem v době, kdy to bylo trestné. Vedl tajný život,“ řekl deníku The Guardian producent filmu Trevor Beattie.



Epsteinovy úspěchy jsou o to obdivuhodnější, že producent zemřel v roce 1967 v pouhých 32 letech na předávkování barbituráty.

Za snímkem jako režisér stojí Švéd Jonas Åkerlund, původně bubeník blackmetalové legendy Bathory. Posléze se ale začal prosazovat i jako režisér hudebních klipů a biografií. Spolupracoval například i s Paulem McCartneyem.