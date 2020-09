Příběh českého fotografa, který se spolupracuje s NASA. Česká televize uvede dokument Helios

PRAHA Nejdříve to byl koníček. Pak už spolupráce se špičkovými vědci po celém světě. Fascinující příběh českého fotografa Miroslava Drückmullera představí Česká televize v dokumentu Helios. Snímek uvede ČT2 8. září ve 20:50.

Amatérský fotogram Miroslav Drückmuller zálibně fotil sluneční zatmění. Netušil ale, jaký způsobí průlom. Zkoumání mechanismů jeho magnetického pole je možné jen v momentu úplného zatmění. Má to ale háček. Zatmění trvá jen pár minut, během nichž je nutno co nejlépe všechno zaznamenat a potom výsledky matematicky zpracovat. Drückmuller vymyslel způsob, jakým to vše možné je.

„Příběh je o výzvě motivované touhou po vlastním zdokonalení. Ukazuje nám, že i když slyšíme, že je něco nemožné dokázat, závisí úspěch zejména na našem odhodlání. A občas na sérii náhod,“ vysvětluje režisér Ondřej Sovík a dodává: „Na začátku příběhu stál cíl zcela osobní povahy. Touha po hezké fotografii, uchování vzpomínky v co nejautentičtější podobě a radost z toho, že se člověk nevzdá a dokáže vyřešit problém, který před ním leží. Nic víc. Tento motiv byl pro mne osobně jeden z nejsilnějších,“ dodává.



„Miloslav Druckmüller skloubil své znalosti matematika, programátora a zkušeného vědeckého fotografa. A díky tomu otevřel nové možnosti zkoumání slunečních jevů, které by mohly představovat ohrožení pro naši civilizaci. Krom toho mají jeho snímky a vizualizace úžasnou estetickou hodnotu, což snímek činí velmi atraktivním,“ popisuje film kreativní producentka Radka Bartůňková.