Příběh Hobita znovu ožívá. ‚Glum‘ Andy Serkis předčítá knihu online, aby získal peníze na charitu

Proslul rolí hobita Gluma ve filmové trilogii Pán prstenů, stejnou postavu si zahrál také ve filmu Hobit. A právě knihu, která byla předlohou, předčítá herec a režisér Andy Serkis online.

„I přes současné těžké časy vás chci pozvat na jedno z nejfantastičtějších dobrodružství, které kdy bylo napsáno. Na dvanáctihodinový maraton v křesle napříč Středozemí. Rád bych získal peníze pro dvě úžasné charitativní organizace, které právě teď dělají mimořádnou práci, aby pomohly těm, kteří to nejvíce potřebují,“ uvedl Serkis pro BBC.



Šestapadesátiletý matador filmové kinematografie také zavtipkoval, že pravděpodobně bude muset čtení místy přerušit – pokud příroda zavolá nebo bude mít hlad – a dodal, že se fanoušci mají na co těšit, protože rozhodně nepůjde o „suché“ čtení bez emocí a prožitku. „Nedokážu zosobnit skvělé hlasy, jaké v našem filmu nabídli Ian McKellen (pozn. red. – v originálním znění hlas a role Gandalfa) a Martin Freeman (Bilbo Pytlík), ale pokusím se najít svou vlastní verzi,“ řekl filmový Glum.

Kdo chce, do světa fantazie se může ponořit přes stream sdílený na stránkách společnosti GoFundMe. Čtení začalo v pátek v 11:00 tuzemského času. Podle BBC se Serkisovi jen za čtvrtek bez přečtení jediného řádku povedlo vybrat více než jednatřicet tisíc liber. Jeho cílem je sto tisíc.

Join me for the Adventure this coming Friday, May 8. Stay tuned for more details on how you can support @NHSuk and @bestbeginnings pic.twitter.com/nxK11BTl4b