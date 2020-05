Příběh trosečníků s filmovým potenciálem. Producenti se hádají o práva na skutečného Pána much

Článek pro deník The Guardian napsal spisovatel a publicista Rutger Bregman, mimo jiné i autor knihy Utopie pro realisty (česky Universum, 2017). Na sociálních sítě napsal, že jej producenti a režiséři bombardují s žádostí o filmová práva. Stejný zájem zaznamenala podle serveru Deadline i filmová agentura The Agency.

Getting bombarbed with emails from producers and directors inquiring about the film rights of this story. I'm so glad the 'boys' from The Real Lord of the Flies are finally, after 50 years, getting the attention they deserve. https://t.co/qYdnXmQMMM pic.twitter.com/pmDGGrUeOn