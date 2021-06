Příběhy jsou všude. I krátké filmy mohou být plnohodnotná díla

PRAHA Festival krátkých filmů Pragueshorts Film Festival má letos samostatnou sekci věnovanou snímkům, které vedle oceňovaných celovečerních filmů natočil rumunský režisér Radu Jude, držitel Zlatého medvěda z letošního Berlinale.

Z šestice krátkometrážních snímků v sekci Radu Jude – Netuším, které jsou k vidění na stránkách nové webové televize karlovarského filmového festivalu, je nejaktuálnější ten nejkratší – šestiminutový autoportrét, který dal také celé sekci jméno.

„Netuším“ je totiž podle režiséra jediná poctivá odpověď na otázky ohledně jeho filmařské kariéry. Snímek z roku 2020 vznikal pro festival goEast ve Wiesbadenu a prolínají jím i témata, jež Radu Jude zároveň rozpracoval v celovečerním snímku Smolný pich aneb Pitomý porno, s nímž letos zvítězil na Berlinale.

V medailonu, jímž se měl ohlédnout za zdroji a nástroji své tvorby, si Radu Jude rýpl i do rumunské filmařské vzdělávací instituce: „Nikdy mě totiž nepřijali na Národní filmovou školu, kde studenti podle fakultního reklamního plakátu získají kvality, jako je jedinečnost, nestrannost, autenticita, talent a kreativita,“ zdůvodňuje ironicky svou úvodní odpověď. „Ptáte se mě, kam chodím pro náměty. Nevím. Dalo by se říct, že mě zajímá všechno viditelné na věcech, co se dají za chytit kamerou. Ale to není přesné,“ pokračuje režisér a vysvětluje, co tím myslí: „Památník holokaustu je vidět, i když je schovaný za parkovištěm. Stovky tisíc Židů a Romů, které zabila rumunská policie a režim, ale vidět nejsou.“

Stejně tak podle Judeho například hračky nepředvádějí pracovní podmínky v Číně. „Možná mě zajímá to, co je za viditelným. Ale to zní nabubřele,“ uzavírá filmař, podle něhož jsou příběhy všude. Dokládá to několika záběry z bukurešťských ulic, z nichž každý by se nejspíš mohl rozvinout do krátkého filmu.

Tak jako se rozvinul obraz otce vracejícího se z procházky s malou dcerkou ve snímku Alexandra, jejž Radu Jude natočil na počátku své filmařské dráhy v roce 2006: jde o brilantní studii situace v rozpadlé rodině, kdy otec propadá panice, že jeho bývalá manželka a její nový partner odnaučujují dceru, aby mu říkala „tati“.

Stejně tak jeden silný obraz, chlapec a jeho otec vlekoucí do opravny těžkou černobílou televizi, tvoří základ působivé sociální črty Lampa s čepičkou (neboli elektronka s cylindrem), taktéž z roku 2006. Dětská postava hraje hlavní roli také v novějším snímku Může to projít zdí (2014), adaptaci Čechovovy povídky o dítěti vystrašeném vyprávěním dědečka a jeho kumpánů o sebevraždě v sousedství.

A smrt je hmatatelně přítomná i v malém mistrovském kousku Stín mraku (2013) o knězi povolaném k loži umírající ženy – výsledkem jeho návštěvy je ovšem bolestný rozpor mezi tím, co lidé od náboženství a církve očekávají, a tím, co jim může nabídnout.

Judeho krátké filmy zkrátka nejsou žádná cvičení, ale plnohodnotná díla: „Ptáte se mě, proč dělám krátké filmy, a nikoliv jen celovečeráky? Zenové přísloví praví: V jarní krajině není nic přednostní a nic upozaděné. Pučící větvičky rostou, jak potřebují, jedny krátce, jiné dlouze,“ říká k tomu režisér.