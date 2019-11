Příběhy silných a nevšedních žen. Festival francouzského filmu nabídne tradiční šarm

PRAHA Předpremiéra komedie Nicolase Bedose Tenkrát podruhé s Danielem Auteuilem, Fanny Ardantovou, Guillaumem Canetem a Doriou Tillierovou v hlavních rolích otevře 20. listopadu 22. ročník Festivalu francouzského filmu.

Festival se po loňské pauze opět koná kromě Prahy i v regionech – v Ostravě, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Brně. Ředitel spolupořádajícího Francouzského institutu Luc Lévy se domnívá, že vztahy mezi Českou republikou a Francií jsou v oblasti audiovize výjimečné. „Festival dokládá, že oba naše národy nadšeně milují film. Naše země také respektují evropské kulturní hodnoty a rozmanitost, což se také představí v letošní filmové nabídce,“ uvedl a připomněl, že příští rok Francouzský institut v Praze oslaví sté výročí své existence (byl založený v roce 1920 jako Institut Ernesta Denise, který byl významným francouzským slavistou a věnoval se starší české historii).

Týdenní přehlídka je opět rozdělená do několika programových linií a v hlavním programu se letos objevuje hodně příběhů pozoruhodných žen, a to z historie i ze současnosti. Kromě snímku Tenkrát podruhé, který nechá hrdiny omládnout a vrátit se do doby 70. let minulého století, se tu v sekci Předpremiéry nabízí například Portrét dívky v plamenech režisérky Céline Sciammaové. Hlavní role v tomto zvláštním historickém dramatu, které letos obdrželo v Cannes cenu za nejlepší scénář, ztvárnily známé francouzské herečky Adele Haenelová a Noémie Merlantová.

Dále je to poslední film francouzské režisérky a scenáristky Anne Fontainové Bílá jako padlý sníh s Lou de Laâge a Isabelle Huppertovou. Dobové milostné drama z přelomu 19. a 20. století Curiosa vychází ze životních osudů básnířky Marie de Heredia, která se podepisovala Gérard d’Houville. Její osobní život byl poměrně bouřlivý, provdala se za básníka a novináře Henriho de Régniera, ale měla poměr s jeho přítelem, který byl nejspíš otcem jejích dětí, a měla i další milence. Film je režijním debutem scenáristky Lou Jeunetové.

Na festivalu nebude chybět ani poslední film Arnauda Desplechina Slitování, kde se režisér vrací do rodného Roubaix, kam již situoval řadu svých psychologických dramat. Nyní jde o zvláštní variaci na téma zločin a trest. Působivé drama Výjimeční režisérské dvojice Olivier Nakache a Éric Toledano pojednává o mužích, kteří se věnují péči o autistické děti a dospívající. V hlavních rolích se představí Vincent Cassel a Reda Kateb. Další zajímavý snímek Yao Philippa Godeaua líčí návrat ke kořenům úspěšného francouzského herce, jenž pochází ze Senegalu. Při první návštěvě Dakaru jej okouzlí malý chlapec, který jel dlouhou cestu, aby si od něj nechal podepsat knížku. Herec se pak rozhodne, že jej doprovodí domů, a poznává tak zemi svých předků.

Mezi dalšími tematickými sekcemi je Večer krátkých filmů s osmi snímky, Pocta Henri-Georgesi Clouzotovi nebo Filmové hity. Jedna část programu je věnovaná francouzskému režisérovi a klasikovi detektivek Henri-Georgesi Clouzotovi – uvede jeho dokument Peklo s tehdy šestadvacetiletou herečkou Romy Schneiderovou v hlavní roli.

Na Festival francouzského filmu ročně zavítá podle organizátorů asi 20 tisíc diváků. Vstupné na projekce je 120 korun, všechny snímky budou uvedeny s českými titulky či s dabingem.