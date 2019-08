Příbuzné si bohužel nevybereš. Krvavá nevěsta baví spádem i originální zápletkou

I přes nešťastně zvolený distribuční název je Krvavá nevěsta vkusným a překvapivě i velmi vtipným hororem, který nešetři krví a drží tempo od začátku do konce. Své diváky ovšem chvílemi až nepříjemně vodí za ruku. Snímek zamíří do českých kin 22. srpna.

Sirotek Grace (Samara Weavingová) celá září štěstím! Právě dnes si totiž bere pohledného Alexe Le Domase (Mark O´Brien) a konečně má pravou rodinu. Jenže snobští Le Domasovy, kteří zbohatla vymýšlením a prodejem deskových her, mají jeden netradiční zvyk.

O půlnoci svatebního dne si vždy nový člen rodiny musí vylosovat, jakou hru budou všichni hrát. Takový zasvěcovací rituál, chcete-li. Kromě normálních her jako šachů a černého Petra si dotyčný může vytáhnout i hru na schovávanou. Ta má ale poněkud jiná pravidla než zbytek her. Všem tak trochu zatrne, když si právě tuto kartu nic netušící Grace vylosuje.

Dívka se schová v rozlehlém rodinném sídle, zatímco její noví příbuzní berou do rukou kuše a sekery. Pokud totiž Grace najdou, musí ji zabít. Tak si to alespoň přál tajemný muž Le Bial (pozorní v tom jméně jistě vidí jistou přesmyčku), díky kterému před dlouhými léty Le Domasovi přišli ke svému bohatství. Grace nezbývá nic jiného, než se pokusit zachránit. Když totiž přežije do úsvitu, hru prohrají Le Domasovi.

Hvězda jménem Samara

Chytře vystavěný scénář od začátku do konce udržuje napětí. I v počátečních scénách, kdy se vlastně nic strašného neděje, působí ženichova rodina poměrně zneklidňujícím dojmem. Když se obavy potvrdí, nenechají Domasovi Grace vydechnout. Díky nedlouhé stopáži prakticky nemá Krvavá nevěsta hluchá místa. Chvíle až drásavého napětí vyplní humorem, za který by se nestyděli ani žízenci v márnici. I přes kýble umělé krve násilí ve filmu nepůsobí jako nucená zkouška toho, co je divák schopný vydržet. Až na jednu konkrétní scénu s hřebíkem (vítejte, noční můry) lze říct, že je Krvavá nevěsta vkusným krvákem. Vidět honosné svatební šaty, jak se postupně barví do ruda, je téměř hypnotické.

Hlavní dva zvraty, které se odehrají na samotném konci snímku, jsou ale tak špatné podané, že se dají odtušit zhruba už od první poloviny. Film si totiž libuje v explicitním vysvětlování všeho, nad čím by divák musel jinak přemýšlet. Je zábavné, že členové rodiny řeší rodinné prokletí, které už stejně tak museli probírat tisíckrát předtím, zrovna ve chvíli, kdy jim jde o čas a může je třeba i poslouchat někdo nepovolaný.

Australanka Samara Weavingová, která se zatím předvedla spíše v nevýrazných regionálních seriálech, předvádí v celovečerním filmu fantastický herecký výkon. Podobně silné jsou i vedlejší herecké výkony, které jednotlivým charakterům podivné rodinky vdechnou i jedinečné osobnosti.



Nelze opomenout například asi největší hereckou hvězdu filmu Andie MacDowellovou v roli matriarchy Becky. Ta zpočátku jako jediná chová ke Grace nějaké sympatie, ale když jde o bezpečí vlastní rodiny, tak jdou všechny stranou. Uvěřitelný je také vnitřní boj Daniela (Adrien Brody), syna Le Domasových, který není zcela přesvědčen o správnosti rodinného konání.

Před pikolou za pikolou...

Nevhodný je ale český distribuční název. Krvavá nevěsta je poměrně nicneříkající popis, který úplně nevystihuje podstatu snímku a to, co se v něm odehraje. Anglický název Ready or Not (dalo by se přeložit jako české před pikolou za pikolou) trefně odkazuje k názvu nebezpečné hry. Hravě si s tím poradili naši slovenští sousedé, kteří film pojmenovali Nevesta na zabitie. V pravdě originální dvojsmysl na film sedí lépe, ačkoliv některým nevyhnutelně připomene jistou komedii s Richardem Gerem.

Krvavá nevěsta v lecčem připomíná nedávný horor Slunovrat režiséra Ariho Astera. Kromě silné blonďaté hrdinky v hlavní roli jsou oba filmy jistou vztahovou anabází. Slunovrat je jakousi psychologickou studií rozpadajícího se vztahu na pozadí děsivých pohanských rituálů, Krvavá nevěsta dokazuje to, že lehce uspěchaná svatba může přinést poměrně neblahé následky. Svým způsobem mohou oba filmy poskytnout divákovi snad i jistou terapeutickou nadhodnotu.

Samotný konec filmu nabízí poněkud nečekané rozuzlení s poetikou „béčkového“, tedy nízkorozpočtového filmu. Lze si ke Krvavé nevěstě domyslet příhodnější, učesanější konec. Film ovšem drží pohromadě hlavně jako celek. Celek, který si neváhá potrhat strhnout drahé svatební šaty a na odiv vystavit odřená kolena. Krvavá nevěsta určitě stojí za shlédnutí.