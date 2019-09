Rodiny obětí střelce z kina, který se inspiroval Jokerem, v dopise Warner Bros. vyjádřili obavy z nového filmu

Washington Pozůstalí po obětech šíleného střelce, který v roce 2012 při promítání filmu Temný rytíř povstal zabil v americkém kině 12 lidí, napsali dopis filmové společnosti Warner Bros., v němž vyjádřili obavy z nového snímku Joker. O dopise firmě Warner Bros., který obsahuje i výzvu k boji za omezení držení zbraní v USA, informoval server BBC. Kino, kde se osudná tragédie stala, nebude film promítat.

Příběh o záporné komiksové postavě, který vyvolal nadšené recenze i polemiku kvůli zobrazovanému násilí, má v USA premiéru 4. října a v ČR již 3. října.



„Když jsem poprvé viděla trailer k tomuto filmu, byla jsem absolutně zděšena,“ řekla BBC Sandy Phillipsová, matka Jessiky Ghawinové, která se v červenci 2012 stala jednou z obětí šíleného střelce v kině v americkém městě Denver. Maskovaný útočník James Holmes tehdy při promítání nového filmu na motivy komiksových příběhů o Batmanovi a jeho úhlavním nepříteli Jokerovi zastřelil 12 lidí a další desítky zranil.

Sandy Phillipsová (vpravo), která ztratila dceru Jessicu při střelbě v roce 2012 v kině Aurora při premiéře filmu Temný rytíř povstal.

Podle Phillipsové je ve snímku Joker zcela zbytečné násilí. Autorům dopisu se také nelíbí, že film může podle nich u diváků vyvolat i soucit s osudem hlavní postavy, která je, na rozdíl od předešlých adaptací, tentokrát vykreslena „sympaticky“. V dopise je rovněž výzva filmové společnosti, aby využila svého vlivu a pomohla bojovat za omezení držení zbraní v USA. Signatáři zdůrazňují, že nežádají odklad filmu ani nechtějí vyvolávat bojkot filmu.

Dopis emotivně začíná těmito slovy: „Tragická událost zaviněná osobou vyloučenou ze společnosti, která se cítila ublíženě, změnila kurz našich osudů. V důsledku jsme se sami sobě zavázali, že zajistíme, aby žádná jiná rodina nemusela projít tímto peklem. Věřte nám, ta bolest nikam nezmizí.“

„Bojím se, že klidně jen jeden jediný člověk, který balancuje na hraně toho stát se masovým střelcem, by mohl být povzbuzen tímto filmem. Někdo takový určitě na světě je. A to je právě to, co mě děsí.“ sdělila Phillipsová v rozhovoru pro The Hollywood Reporter. Dále snímek označila za facku přes tvář.

Joaquin Phoenix.

Když byl herec ztvárňující Jokera, Joaquin Phoenix, konfrontován reportérkou britského deníku The Telegraph s myšlenkou, že snímek by mohl „zvráceně inspirovat přesně takové lidi, kteří v reálném životě zakoušejí to, co fiktivní Arthur Fleck na plátně“, uvedl: „Proč se na to ptáte? Proč by ...? Ne, ne.“ a vzápětí odešel z místnosti, kde se rozhovor odehrával. Později uvedl, že spanikařil, protože ho nikdy předtím tato otázka samotného nenapadla.

Společnost Warner Bros. v reakci mimo jiné uvedla, že v žádném případě neschvaluje jakékoli násilí a že není záměrem filmu vytvořit z hlavní postavy hrdinu. Dodala také, že dlouhodobě podporuje oběti násilí a že přispěla i těm, které postihl útok v kině v Denveru. Kino Aurora v colorádském Denveru z pochopitelných důvodů nový film promítat nebude.



Útočník z kina na denverském předměstí Aurora byl v roce 2015 odsouzen na doživotí. Motiv jeho činu zůstal nejasný, podle jedné z teorií se stylizoval do filmové postavy Jokera, který je v batmanovských příbězích zápornou postavou. Měl také vlasy nabarvené na červeno.

Nový film Joker amerického režiséra Todda Phillipse získal tento měsíc hlavní cenu na mezinárodním festivalu v Benátkách. Na žádnou jinou projekci se na festivalu nedostavilo tolik zájemců. Nyní je žhavým kandidátem i na amerického Oscara. V postavě Jokera zazářil ve filmu Temný rytíř (2008) i herec Heath Ledger, který dostal in memoriam za ztvárnění Zlatý Glóbus a prestižního filmového Oscara.