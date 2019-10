Přichází Mandalorian. Nový seriál ze světa Star Wars láká na ukázku i pozitivní první ohlasy

PRAHA Chystaný akční seriál Mandalorian (The Mandalorian) bude vlajkovou lodí chystané streamovací služby Disney+. Dobrodružný příběh nájemného lovce má ukázat temnou univerza tvář Star Wars.

Děj seriálu bude zasazen mezi šestou epizodu Návrat Jediho (1983) a sedmou s podtitulem Síla se probouzí (2015). Hlavním hrdinou je lovec oblečený do mandalorianské zbroje, kterou v původních filmech proslavili padouch Boba Fett a jeho otec Jango Fett.

Výkonný producent a režisér Jon Favreau (Lví král, Iron Man) koncem srpna sdělil webu Hollywood Reporter, že Mandalorianem chce divákům ukázat temnou, zvrácenější stranu Star Wars.



První ukázka v lecčem připomíná postapokalyptickou ságu Šílený Max. Diváci mohou vidět helmy naražené na kůlech, nehostinnou poušť i její obyvatele. Přitom ale jasným způsobem vysílá signál, že tohle jsou stále fanoušky zbožňované Star Wars - droidi, blastery a vesmírné koráby.

Mandalorian je ambiciózním projektem. Podle společnosti Disney stála první série více než 100 milionů dolarů. To by v podstatě znamenalo, že každá z osmi epizod stála zhruba 12,5 milionů dolarů, přibližně tolik, kolik stály poslední epizody Hry o trůny.

První reakce jsou bez výhrad kladné „Právě jsem viděl třicet minut z první epizody Mandaloriana. Působí to jako vzrušující návrat k původní filmové trilogii. Je to jako velkorozpočtový film místo televizní série,“ myslí si Peter Sciretta, editor webu Slashfilms.com. „Vypadá to intenzivně, překvapivě temně a hodně draze,“ myslí si Lindsey Bahrová, recenzentka AP.