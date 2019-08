Přidá se Rey k Temné straně Síly? Nová ukázka na Star Wars naznačuje překvapivý konec

Rey (Daisy Ridleyová) v černém plášti se světelným mečem o dvou břitvách. Ukázka, která šokovala fanoušky na festivalu D23, je nyní online. Naznačuje, že konec skywalkerovské ságy může být neveselý. Článek obsahuje vyzrazení částí děje minulých epizod ságy Star Wars. Snímek zamíří do českých kin 19. prosince.

Temné oblečení, které na sebe vezme i Luke Skywalker (Mark Hamill) ve filmu Návrat Jedie symbolizuje jak blízko je každý z Jediů k podlehnutí strachu a nenávisti. Jenže Luke nikdy v ruce nedržel rudý světelný meč.

Na zvrat možná odkazuje i název filmu Vzestup Skywalkera. Rey ale do rodiny Skywalkerů nepatří, její rodiče jsou neznámí a dívka se od mládí živila jako sběrač technického odpadu na planetě Jakku. Kylo Ren (Adam Driver) ale Skywalkerem je. Jeho matka Leia Organa (Carrie Fisherová) je dcerou Anakina Skywalkera, pozdějšího Dartha Vadera. Je tedy on tím Skywalkerem, o kterém se mluví v názvu? Populární fanouškovské teorie spekulovaly již dříve o tom, že oba hrdinové změní strany - Rey přejde ke zlu, Kylo v sobě nakonec nalezne dobro.



V ukázce diváci dále spatří postavu Jannah (Naomi Ackiová), novou členku Odboje, o které zatím ale z příběhového hlediska není nic známo.

Minulá ukázka také šokovala nečekaným odhalením na úplném konci. Byl slyšel zlověstný hlas císaře Palpatina (Ian McDiarmid), jinak také Darth Sidiouse, jak praví: „Tvá cesta je u konce.“ Postava, kterou v Návratu Jediho zabil (alespoň to tak vypadalo) Darth Vadera je zpět. Jaká další esa ještě nové Star Wars drží v rukávu.

Konec po čtyřiceti letech

Devátý řadový film by měl završit celou skyvalkerovskou ságu, kterou rozehrál už první film (datem vydání, nikoliv chronologicky v příběhu) Nová naděje z roku 1977.

Zatím poslední řadová epizoda s podtitulem Poslední z Jediů (2017) rozehrála hrdinům karty tak, že uzavřít celý příběh bude pravděpodobně vyžadovat hodně dějové expozice. Víme akorát, že děj se posune o rok dopředu od událostí Posledního z Jediů.

Rozloučení to bude jistě velkolepé a hlavně dlouhé, což naznačuje i fakt, že dvorní skladatel celé ságy John Williams složil pro film 135 minut hudby. To je nejvíce v historii celé ságy. Snímek Vzestup Jedie by tak teoreticky mohl být také nejdelším filmem ze světa Star Wars.