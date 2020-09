Přídavek od Mela Gibsona. Umučení Krista 2 bude největší film všech dob, říká hlavní hvězda

Nejdříve to vypadalo jako vtip, ale Mel Gibson už přes tři roky údajně připravuje pokračování svého kontroverzního filmu Umučení Krista. Podle herce v hlavní roli má jít o nejvelkolepější film vůbec.

Se svými 620 miliony dolarů celosvětově se Umučení Krista (2004) řadí mezi nejúspěšnější snímky striktně určené pro dospělé diváky (s R-ratingem). Vysloužilo si i tři nominace na Oscara. To vše i přes kritiku za historické nepřesnosti, velmi volný výklad Bible, zbytečně moc násilí a opakovaná nařčení Mela Gibsona z antisemitismu.

První informace o tom, že by měl Mel Gibson na pokračování pracovat se scenáristou Randallem Wallacem (Údolí stínů, Pearl Harbor), se objevily již v roce 2016. V roce 2018 zase médii proskočila zpráva, že by si herec James Caviezel měl zopakovat hlavní roli Ježíše Krista. Všichni to ale brali s jistou dávkou skepticismu. Copak je na uzavřeném Ježíšově příběhu ještě co točit?



Právě Caviezel médiím prozradil, že nový film by se měl jmenovat Umučení Krista: Vzkříšení (The Passion of the Christ: Resurrection). Podle herce, který měl možnost prostudovat si již třetí verze Gibsonova scénáře, půjde o největší filmový příběh vůbec. To je jistě velkohubé prohlášení, ale sám Gibson v roce 2016 prohlásil, že se chce v případě druhého dílu pokusit o něco, co tu ještě nebylo.