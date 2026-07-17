Případ sériového vraha Ondreje Riga patří mezi československými zločinci mezi ty méně známé. Zatímco kanibal Hojer nebo spartakiádní vrah Straka se dočkali v posledních letech zpracování ve dvou řadách Metody Markovič, o Rigovi zatím podobná série nevznikla. Přitom v počtu obětí si s jmenovanými vrahy v ničem nezadal: jeho rukou zemřelo devět lidí.
Režisér Bebjak a žánr true crime
Převedení Rigových zločinů a jejich vyšetřování na filmové plátno se zhostil režisér Peter Bebjak. Jeho série Případ Rigo: Ponožkový vrah bude od 17. července dostupná na platformě OnePlay. Doslova vzato ale nepůjde o filmovou adaptaci. Bebjak se u Riga pustil do dokumentární série, v níž kombinuje autentické rozhovory a vzpomínky s hranými rekonstrukcemi zločinů. Výsledný dokument má 4 díly a OnePlay je pravděpodobně bude uvolňovat postupně, vždy v pátek.
Případ Rigo: Ponožkový vrah
S true crime sériemi má Bebjak spoustu zkušeností, divácky oblíbené se staly jeho Případy prvního oddělení a Devadesátky. V těchto případech jde ale o hrané seriály, které sice notně čerpají ze skutečných událostí, obsahují ale i zcela smyšlené postavy a pasáže. Dokumentární žánr v oboru krimi si Bebjak vyzkoušel v 26dílné sérii Největší kriminální případy Slovenska. Jeden z dílů, nazvaný Noční vrah, je věnovaný právě Rigovi.
Nový čtyřdílný dokument slibuje ještě větší důraz na vyšetřování, práci kriminalistů a zejména na psychologické profilování a analýzu DNA, což byly zásadní momenty kauzy. Díky důkazům v podobě DNA se případ Riga stal dokonce příběhem „průkopnické spolupráce policie a vědy, která navždy změnila československou kriminalistiku,“ jak uvádí průvodní text na OnePlay.
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Proč byl Rigo Ponožkový vrah?
Přídomek Ponožkový vrah získal Ondrej Rigo díky svému přesvědčení, že před usvědčením ho zachrání ponožky. Předtím, než se pustil do dalšího zločinu, svlékl si ponožky a navlékl si je na ruce. Byl přesvědčen, že bez otisků prstů ho nikdy neusvědčí.
Na místech, kde vraždil, si počínal zcela bez obav. Například pil nalezený alkohol, kouřil a odhazoval nedopalky, a především u sexuálně motivovaných vražd nechával na tělech obětí své sperma. Nalezeného biologického materiálu bylo dost na to, aby ho mohli odborníci podrobit testům a jednoznačně ho spojit s Rigem. Metoda analýzy DNA byla tehdy v kriminalistice horkou novinkou.
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Co bude v sérii Případ Rigo?
Dokument má zachytit zločiny a jejich vyšetřování z hlediska skutečných aktérů. Promluví v něm lidé, kteří se na dopadení a usvědčení pachatele podíleli, jako je detektiv Jozef Vachálek nebo genetik Vladimír Ferák.
Kromě toho získal Bebjak i mimořádně silnou výpověď Jany Bartošíkové, jediné ženy, která přežila Rigův brutální útok, ubránila se mu a později byla schopná ho jednoznačně identifikovat. Dokument dále staví i na hraných rekonstrukcích, které mají věrně odpovídat skutečnosti.
„Od začátku jsme nechtěli vytvořit sérii, která by fascinovala osobou vraha. Zajímalo nás především vyšetřování a lidé, kteří navzdory minimálním technickým možnostem dokázali vyřešit případ, jenž změnil dějiny slovenské kriminalistiky. Velký důraz jsme proto kladli na úctu k obětem a na autenticitu výpovědí těch, kteří byli u toho,“ řekl režisér Peter Bebjak o dokumentu pro web televize Markíza, která patří do stejné skupiny jako platforma Voyo, která sérii uvede na Slovensku.
Skutečný Ondrej Rigo
Sériový vrah Ondrej Rigo je již po smrti, zemřel ve věznici v roce 2022. Své nejtěžší zločiny spáchal v letech 1990-1992, kdy mu bylo 34 až 36 let. Zabíjet začal v Mnichově a Amsterdamu, po návratu do rodné Bratislavy ve vraždění pokračoval. Vybíral si osamocené ženy v přízemních bytech, kam se uprostřed noci vloupal. Oběti ubíjel, následně pak souložil s mrtvým tělem, ukradl cennosti a byt opustil. V jednom případě zabil i nezletilého chlapce, který byl v pokoji s matkou.
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Pátrání po Rigovi vedly kriminálky tří států nejprve samostatně. Teprve po Rigově zadržení začaly spolupracovat. I když se zdůrazňuje role DNA, zdaleka nešlo o jediný usvědčující důkaz. Kriminalisté měli také trasologické stopy, výpovědi více než 150 lidí a některé z ukradených šperků, které Rigo nestihl zpeněžit. Důležitým momentem byl také nález zakrváceného oblečení, protože vrah byl zadržen jen pár hodin po posledním zločinu.
V roce 1994 dostal doživotí, z věznice se už nikdy ven nepodíval. Žádost o podmínečné propuštění mu soud zamítl.