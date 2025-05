V dojemném příspěvku na sociální síti Instagram to oznámila Amy Irvingová, zpěvačka a dcera herečky.

„Utekla za svými dvěma milujícími manžely a spoustou jejích psů, bude nám chybět,“ píše v příspěvku.

Oblíbená herečka zemřela v zařízení pečovatelské služby Ridgefieldu v Connecticutu. Později její syn David Irving deníku USA Today potvrdil, že zemřela přirozenou smrtí.

V nadpřirozeném horroru Carrie natočeném podle díla Stephena Kinga si zahrála matku své vlastní dcery. Tu totiž ztvárnila zmíněná Amy Irvingová.

Po jejím boku se ostatně objevila i v šesti dalších snímcích. Ve slavném nekonečném seriálu Dallas si pak zahrála matku jedné z hlavních hrdinek. Konkrétně Pamely Barns Ewingové, kterou ztvárnila Victoria Principalová.

Priscilla Pointerová se narodila v roce 1924 v New Yorku do umělecké rodiny. Ke své první roli se dostala v roce 1954 v seriálu The New Adventures of China Smith. V průběhu 70. let se objevila v řadě seriálů a filmů. Příkladem je třeba seriál Inspektor Kojak nebo film Inferno.