Příští léto zazpívá v Praze hvězdný Ed Sheeran. Vstupenky budou kvůli překupníkům striktně elektronické

PRAHA Světová popová megastar Ed Sheeran se 7. července příštího roku vrátí do Prahy. Na jeho koncertě v areálu v Letňanech se očekávají desítky tisíc fanoušků.

Očekávání pořadatelů napovídají nejen počty prodaných vstupenek po celém světě, ale i Sheeranův rekord čtyř vystoupení na londýnském stadionu Wembley, která byla vůbec největším sólovým vystoupením bez doprovodné kapely, jaké kdy Spojené království vidělo. Vstupenky na pražský koncert budou v prodeji od 27. září v prodejních sítích TicketPortal a GoOut. Všechny informace návštěvníci najdou na www.edsheeran.cz. Koncert pořádá agentura Charmenko CZ.

Čerstvý držitel Řádu britského impéria, čtyřnásobný držitel Grammy a pětinásobný vítěz BRIT Awards do Prahy zavítá v rámci evropského turné Divide 2019. Atraktivitu pražského koncertu jistě zvyšuje i fakt, že nejpopulárnější světový umělec vynechá okolní státy jako Polsko nebo Slovensko. Do České republiky se umělec vrací po čtyřech letech po svojí beznadějně vyprodané tuzemské premiéře v Tipsport Areně.

„Je nám opravdu velkou ctí, že jsme dostali možnost Eda Sheerana do Prahy opět přivézt. Byli jsme u jeho tuzemského začátku v roce 2015, kdy jsme pořádali první pražský koncert. Od té doby s hrdostí sledujeme jeho raketový růst,“ říká Lenka Muráriková z pořádající agentury.

Ed Sheeran v loňském roce vydal svoje třetí studiové album ÷ (Divide), které získalo ocenění Grammy, a dosud se jej prodalo více než 15,5 milionů kusů. Od té doby dominoval všem světovým hudebním žebříčkům. Album ÷ přineslo světové singly jako Shape of You (třetí nejprodávanější singl všech dob ve Velké Británii a vůbec nejčastěji streamovaná skladba na Spotify), Castle on Hill, Galway Girl, Perfect nebo Happier.

Ed Sheeran a jeho tým zaujímají nekompromisní postoj vůči komukoliv, kdo využívá neetické webové stránky nabízející sekundární prodej vstupenek. Na pražském vystoupení se v rámci turné budou využívat pouze e-tickets, což znamená, že kreditní nebo debetní karta nakupujícího se stanou jeho vstupenkou. Tím se zabrání překupníkům prodávat vstupenky za nadsazené ceny. Fanoušci, kteří se nakonec nebudou moci koncertu zúčastnit, budou mít možnost změnit své jméno na vstupence za administrativní poplatek uhrazený v místě nákupu.

Pořadatelé vyzývají všechny zákazníky, aby používali pouze oficiální předprodeje oznámené na adrese www.edsheeran.cz a připomínají, že společnost Viagogo.com není oficiálním prodejcem vstupenek na tento koncert.