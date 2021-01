Příští rok v umění? Test ze soucitu, fabriky a tvárnice místo brány

PRAHA Říci dnes s jistotou, jaké výstavy chystají galerie na následující rok, je jako věštit z kávové sedliny. Proto také Národní galerie Praha oznámila, že všechny novinky zveřejní až po Novém roce.

Oproti tomu Galerie Rudolfinum je optimistická a plán výstav na rok 2021 má hotový. Na 20. ledna chystá vernisáž výstavy Konec únavy ze soucitu / Compassion Fatigue Is Over, na které má participovat osm českých a zahraničních umělců.

K vidění budou videa, filmy a architektonické intervence, které mají odpovědět na otázku, jaké limity má náš soucit, když je denně zavalen proudem zpravodajských relací.

Druhá výstava ponese název Mezipaměť / Cache a k vidění má být od 13. května. I tato představí práce osmičky výtvarníků, tentokrát z českého a německého prostředí.Záměrem bude najít průniky tradičních a nových médií, tedy malby a kresby vs. projekce, videa a instalace.

Do třetice chce Rudolfinum návštěvníky pozvat 23. září na kolektivní výstavu Nikoli bez radosti / Not Without Joy, jež má komentovat současný pohled na rasismus.

Poměrně jasno o nadcházející sezoně má také Galerie Národní technické knihovny v Praze. Do poloviny ledna ještě zřejmě za zavřenými dveřmi doběhne výstava To nejlepší z architektury 60. a 70. let v České republice, aby na začátku února mohla začít další expozice věnovaná památkové ochraně industriálních staveb. „V dubnu je na programu výstava umělecké a divadelní skupiny Handa Gote,“ vysvětluje kurátor Milan Mikuláštík.

Kdo má rád venkovní expozice, může se pokochat Tvárnicí Martina Zeta, která stojí mezi novou a starou budovou Národního muzea a má upomínat na někdejší Koňskou bránu v Praze.