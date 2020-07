Příští rok vyjde ‚pokračování’ Velkého Gatsbyho. Poodhalí více o vypravěčovi původní knihy

LOS ANGELES Letos v prosinci uplyne 80 let od smrti Francise Scotta Fitzgeralda. Tím vyprší autorská práva. Spisovatel Michael Farris Smith na příští rok chystá dějového předchůdce Fitzgeraldova nejúspěšnějšího díla, románu Velký Gatsby. Ten se zaměří na osudy mladého Nicka Carrawaye, vypravěče a hrdiny původní knihy.

Román Velký Gatsby z roku 1925 je považován za jeden z nejlepších románů všech dob. Přátelství mladého Nicka a milionáře Gatsbyho se odehrává na barvitém pozadí amerického „jazzového věku“. Román sice bezprostředně po vydání nebyl příliš úspěšný, ale vše se změnilo po druhé světové válce, kdy si našel cestu do knihoven i seznamů povinné školní četby.

Klíčový je fakt, že práva na originál Velkého Gatsbyho zanikají 1. lednem 2021, 80 let po smrti jeho autora. Stane se z něj tak volně šiřitelné dílo. Už 5. ledna proto vyjde očekávaný román, který bude Fitzgeraldově knize dějově předcházet.

Podle vydavatelství Little Brown by vypravěčem a hlavní postavou této knihy měl být znovu Nick Carraway. Děj se bude odehrávat ještě před tím, než Nick potkal záhadného milionáře Gatsbyho. Ten se v knize nejspíš vůbec neobjeví. Kniha nicméně svého hlavního hrdinu provede zákopy první světové války, leskem Paříže a úzkými uličkami New Orleans.

„Když jsem četl Gatsbyho před několika lety naposled, Nick mi zůstal v hlavě. V celé knize toho o sobě prozradí tak málo. Začal jsem si o něm domýšlet detaily a věděl jsem, že abych to dostal z hlavy, musím to napsat na papír. Ten nápad se mi zamlouval a já se do toho se všemi těmi emocemi pustil naplno,“ popsal kreativní proces spisovatel Michael Farris Smith.



Ve filmovém zpracování z roku 2013 si Nicka Carrawaye zahrál herec Tobey Maguire.