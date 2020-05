‚Pro jedny komunista, pro druhé agent CIA.‘ Podivuhodný příběh tichého Američana v Praze

Praha Minulý týden zemřel ve věku 95 let Gene Deitch, režisér a scenárista animovaných filmů, zřejmě jediný Američan, který žil v komunistickém Československu z čistě osobních důvodů. Svůj mimořádný život popsal ve vzpomínkové knize Z lásky k Praze.

Řekne-li se neobyčejný život, zní to jako novinářské klišé. Ale pro Gena Deitche ho můžeme směle použít. Který jiný filmař získal Oscara poté, co se přestěhoval z Hollywoodu do Prahy? A který americký režisér trvale přesídlil do komunistického Československa? Jenom Deitch. Jak se to vše seběhlo, je love story hodná zfilmování.



Jeho protiválečný animovaný film Munro získal v roce 1961 Oscara. Vytvořil vlastní kreslenou postavičku věčného poplety Yaramaze Nudnika. V roce 1966 natočil s Adolfem Bornem první animovanou podobu Tolkienova Hobita. Pro společnost MGM vytvořil s českými animátory 12 dílů Toma a Jerryho a pro King Features některé příběhy Pepka námořníka. Jeho vlastní animovaný film Obři z roku 1969 byl v Československu dvacet let na indexu za údajnou kritiku sovětské invaze 1968. V roce 2004 obdržel cenu Annie Award za celoživotní dílo.