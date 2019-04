Pro roli se inspirovala nemocí. Herečka Nyong'oová se musela omlouvat v televizi

LO ANGELES Oscarová herečka Lupita Nyong'oová se pro zastřený hlas své postavy v úspěšném hororu My (Us) inspirovala lidmi s vzácným onemocněním hrtanu, takzvanou spastickou dysfonií. To vadilo americké asociaci pro boj s touto nemocí. Herečka se musela ve vysílání televize ABC omluvit.

Spastická (také spasmodická nebo laryngeální) dysfonie je hlasová porucha, které se projevuje křečovými stahy svalů v okolí hrtanu. Nemocnému člověku pak zcela vypadává hlas. Často přímo uprostřed věty. Právě tuto nemoc uvedla herečka Lupita Nyong’oová jako inspiraci pro děsivý hlas zlé Red, zrcadlové dvojnice hlavní hrdinky Adelaide s hororu My.

Americká Národní asociace pro spastickou dysfonii (The National Spasmodic Dysphonia Association) za to herečku herečku zkritizovala. „Spastická dysfonie není jen strašidelný hlas. Je to zdravotní omezení, se kterým lidé žijí a neměli by podle něj být posuzováni,“ prohlásila Kim Kumanová, předsedkyně asociace.

„Nechtěla jsem je nijak urazit. Myslela jsem na to, že nechci tuto zdravotní potíž jakkoliv hanobit nebo démonizovat,“ omlouvala se herečka v rozhovoru pro televizi ABC. „Postavu Red jsem vytvořila s láskou a péčí. Je to sice žánrový svět hororu, ale chtěla jsem, aby moje postava měla reálný základ. Kvůli tomu se teď omlouvám těm, kterých se to mohlo dotknout,“ dodala.