Pro sexuální kult sháněla otrokyně. Byla to největší chyba mého života, píše v novém dopise herečka Macková

LOS ANGELES Herečka Allison Macková, kterou proslavil superhrdinský seriál Smallville, se poprvé veřejně omluvila všem poškozeným. Macková si 30. června vyslechne verdikt kvůli svému napojení na sexuální kult a jeho obchod s bílým masem.

Seriál Smallville vzal legendu o Supermanovi a rozhodl se ji vrátit na samotný začátek. Jedním z ústředních témat seriálu je láska Supermana/Clarka Kenta (Tom Welling) k na pohled křehké dívce Chloe Sullivanové, kterou ztvárnila herečka Allison Macková.

V roce 2018 Mackovou zatkla policie a obvinila ji z obchodu s bílým masem, vydírání a organizování nucených prací. Herečka byla členkou uskupení NXIVM, organizace, která se tvářila jako podpůrná skupina pro ženy. Ve skutečnosti šlo ale o kriminální gang vedený osobním koučem Keithem Rainierem. Některé zdroje tvrdí, že Macková byla vysoce postavenou členkou nebo dokonce Rainierovou pravou rukou.



Rainiere uvnitř NXIVM založil i svůj osobní sexuální kult nazvaný Dominus Obsequious Sororium (latinsky Pán poslušných sester), ve kterém z žen vychovával své otrokyně. Součástí „procesu“ bylo znásilňování, vydírání nebo vypalování Rainierových iniciál na kůži.

Největší chyba mého života

Allison Macková si verdikt poroty vyslechne 30. června. V novém dopise se všem obětem gangu omlouvá. „Celou bytostí jsem se odevzdala učení Keitha Rainiera. Věřila jsem tomu, že mi pomůže k mému novému a lepšímu já,“ píše.

„Byla to největší chyba mého života. Všem, které jsem přivedla do NXIVM, se hluboce omlouvám,“ pokračuje herečka. „Neberu na lehkou váhu životy těch, které miluji. Proto cítím vinu za to, že jsem zneužila vaši důvěru a přivedla vás na scestí.“

Mackové hrozí minimální trest ve výši 15 let za mřížemi. Rainiere byl na konci loňského roku za své zločiny odsouzen ke 120 letům vězení. Právníci Allison Mackové apelují na soud, aby ji do vězení neposlal. Argumentují tím, že se herečka plně ke všemu doznala, svých činů lituje a spolupracovala s vyšetřovateli.

Allison Macková se narodila v Německu do rodiny operního pěvce. Už za dva roky rodina přesídlila do Spojených států. Allison se přes reklamy dostala až k epizodním rolím v lokálních amerických seriálech. Průlom přišel v roce 2001, když dostala roli v seriálu Smallvile. Její postava byla tak populární, že se dostala i do komiksových vyprávění, i když to většinou bývá naopak. Po skončení seriálu v roce 2011 se ji nepodařilo na úspěch navázat žádnou další velkou rolí.

Seriál Smallville vznikal mezi roky 2001 až 2011. Dočkal se deseti sérií o celkovém počtu více než 200 dílů. Třikrát dosáhl na cenu Emmy, televizního Oscara, za nejlepší zvuk.