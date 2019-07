Problém s bílou srstí. Jste rasisté, spílají fanoušci tvůrcům filmu Kočky

Filmová podoba slavného muzikálu Kočky má venku první ukázku. Kromě nepříliš příznivých reakcí diváků na digitální podobu koček, se objevila i první velká kontroverze. Fanoušci nařkli filmaře z rasismu, když z afroamerické herečky Francescy Haywardové udělali ve filmu bílou kočku.

Francesca Haywardová hraje v novém filmu kočku jménem Victoria. Její bílá srst ale pobouřila fanoušky, kteří filmaře nařkli z rasismu a takzvaného whitewashingu - praktiky dosazování bílých herců do rolí osob jiné rasy nebo etnického pozadí. toto označení se používá také pro případy, kdy je kůže herce digitálně vybělená.

„Víte, co je nejpůsobivější na té ukázce na film Kočky? To, že jsou to kočky. Jsou pokryté srstí. A oni si stejně našli způsob, jak někoho whitewashovat,“ napsal na Twitter uživatel s přezdívkou Thicc Slim.



You know what the most impressive thing about the Cats trailer is? They damn cats. They covered in fur. But y'all still found a way to whitewash somebody. Yikes. — Sͭlͪiͥmͨ ͨ (@CxnnxrJxy) 20. července 2019



„Whitewashing prostě ne. Je úplně jedno, že jde o kočky,“ napsal další z uživatelů. „Ti, kteří ten whitewashing obhajují, by si měli jít sakra sednou. Je to kravina a vy to víte. Viděla jsem už několik obsazení toho muzikálu, který miluji, takže se to nesnažte ospravedlňovat, je to jasný rasismus,“ napsal další uživatel.



Jedním z hlavních argumentů rozhořčených fanoušků je to, že Taylor Swiftová je ve své roli digitální kočky poznat. Francesca Haywardová vypadá ale ve skutečnosti úplně jinak.

Haywardová se před rolí v Kočkách proslavila hlavně jako primabalerína Britského královského baletu (British Royal Ballet).

Zlobivá kočka

Za muzikálem Kočky, který filmu slouží jako předloha,je podepsán slavný Andrew Lloyd Weber, autor Jesus Christ Superstar nebo Evity. Představení, které se stalo nesmírným hitem, vypráví o skupině koček. Ty se jednoho dne rozhodnou jít za lepším životem.

Chystaný film režíruje Tom Hopper, který své muzikálové ostruhy získal již u filmové podoby Bídníků (2012) s Hughem Jackmanem v hlavní roli. Je podepsaný i pod působivým dramatem Dánská dívka (2015). Scénář k filmovým Kočkám napsal Lee Hall (Rocketman, filmová podoba muzikálu Billy Elliot).

Vzhled filmových koček zdvihl nejedno obočí. Filmové zvláštní efekty sice ze známých herců udělaly kočky, které jsou podobné těm z broadwayského muzikálu, ale výsledný efekt určitě nesedne každému. Dá se jistě předpokládat i to, že vzhled koček odradí některé diváky od samotného filmu.