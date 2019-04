Proč zamířit k Malešovu? Výstava mezi realitou a fikcí představuje i Jonášovu velrybu

MALEŠOV Americký senátor z české vesnice, fotbal na olympiádě a kostra velryby. Co má všechno tohle společného? V Malešově u Kutné Hory je nové muzeum na pomezí fikce a reality, které vytvořil výtvarník Pavel Koutský, majitel středověké tvrze Ondřej Slačálek a spolek místních nadšenců.

Možná by to byla jen další obec, kterou míjíte cestou z Kutné Hory. Nic zvláštního vás na první pohled nezaujme. Jenže na ten druhý přece jen něco upoutá vaši pozornost: směrovka k opravené středověké tvrzi, vzápětí uvidíte zrekonstruovaný pivovar a hned naproti němu nové muzeum obce Malešov. „Moje rodina pochází z Kutné Hory, už odmalička jsem si říkal, že bych chtěl koupit a opravit historický objekt. V sedmnácti jsem odjel do Ameriky, kde jsem vystudoval diplomacii. Po návratu do Čech mě napadlo, že si splním dětský sen. Objížděl jsem vesnice v okolí a našel malešovskou tvrz,“ vzpomíná Ondřej Slačálek, který se sem přistěhoval v roce 2002 a začal památku opravovat. S levicovým anarchistou jde jen o shodu jmen.

Nebyl rozhodně sám, komu se tu zalíbilo. Od 80. let tady bydlí výtvarník a režisér Pavel Koutský, další je Aurel Klimt, autor animovaného filmu Lajka, který si přestavěl malešovské kino na filmový ateliér.

Zavolej prezidentovi

Předloni se Slačálkovi ozvali z americké ambasády, jestli prý ví, že z Malešova pochází Karel Jonáš. Přátelil se s Vojtěchem Náprstkem, v roce 1863 odjel do Ameriky a brzy se zapojil do aktivit krajanské komunity. Angažoval se také v politice a po dvaceti letech ho zvolili senátorem státu Wisconsin, o tři roky později byl jmenován americkým konzulem a vrátil se do Čech. „Obyvatelé Malešova o něm nevěděli téměř nic, tak jsme začali pátrat. Moje žena Dana hledala v archivech informace o Jonášovi, já jsem si řekl, že navrhnu expozici na pomezí pravdy a mystifikace. Takže tady máme Jonášův červený telefon, kterým se dovoláte přímo do Bílého domu. A když už Jonáš, tak jsme potřebovali i kostru velryby. Jsme v současnosti jediné muzeum v republice, které ji vystavuje. A kromě toho si můžete v expozici vyzkoušet, jak pohnout dějinami. Když zatočíte ozubeným kolem, tak na obrazovce uvidíte komiks o významných událostech z malešovské historie,“ říká Koutský, který režíroval animovaný seriál Dějiny udatného národa českého.

Společné pátrání

Ondřej Slačálek a jeho přátelé založili spolek Muzeum Malešov a připravovali pamětní desku na počest Jonáše. Brzy totiž pochopili, že zajímavých příběhů je v jejich obci mnohem víc. V muzeu se dozvíte o Hugo Meislovi, který se koncem 19. století přestěhoval z Malešova do Vídně a stal se nejen trenérem rakouského národního mužstva, ale podílel se i na pravidlech moderního fotbalu. V roce 1936 jeho tým vyhrál na olympiádě v Berlíně. Kromě informací o rodácích jsou v muzeu také informace o každodenním životě v obci, kde se dařilo podnikatelům i spolkové činnosti.

„Vloni v říjnu na otevření muzea přijel americký velvyslanec. Shodou okolností pochází z obce, která je nedaleko města Racine, kde žil Karel Jonáš. Dodnes je ve Wisconsinu považován za významného politika 19. století. Expozicí v muzeu jsme chtěli ukázat, že regionální dějiny lze představit zajímavou formou. Postupně ji chceme rozšiřovat, aby tam bylo víc hravých prvků pro děti i dospělé. Celé muzeum vzniklo hlavně díky pomoci místních, kteří se s námi pustili do pátrání po předcích. Je to taková paměť vesnice v malém, díky které si uvědomíme, odkud pocházíme a co vše dokázali naši rodáci,“ říká Slačálek, který zve na Putování s Malešem. Akce se bude konat 27. dubna.