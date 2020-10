Produktivní izolace. Paul McCartney během lockdownu nahrál nové album

LONDÝN Bývalý Brouk Paul McCartney izlaci využil k tomu, aby nahrál nové album nazvané jednoduše McCartney III. Podle hudebníka jde o album plné „svobody a lásky“.

Paul McCartney začal se sérií sólových alb hned po rozpadu Beatles. Album Mccartney I vyšlo v roce 1970, McCartney II v roce 1980 a McCartney III vyjde letos 11. prosince.

Album nahrané ve zpěvákově domě v Sussexu obsahuje písně, které McCartney nazpíval za vlastního doprovodu na kytaru nebo klavír. Později do nich byly přidány basová kytara a bicí.

„Bylo to o tom, že jsem chtěl tvořit hudbu, která by se líbila mě samotnému,“ řekl McCartney deníku The Guardian. Dokončoval písně, jež během let rozpracoval. „Postupně si to všechno krásně sedlo. Byla to zábava,“ dodal.



Katalyzátorem byla nedokončená písnička When Winter Comes (Když přijde zima), jež McCartney v devadesátých letech rozpracoval s bývalým producentem Beatles Georgem Martinem.

V rozhovoru pro magazín Loud and Quiet hudebník popsal, že univerzálním tématem nového alba je svoboda a láska. „Je v tom hodně emocí a rozhodně jsem tam nechtěl zachytit svoje současné pocity. Ta témata jsou stará, láska a optimismus,“ popsal.