Produktivní karanténa? Využiji izolace a dopíšu knihu, slibuje znovu George R. R. Martin

PASADENA Spisovatel George R. R. Martin znovu slibuje, že dopíše již deset let očekávanou knihu Vichry Zimy (Winds of Winter), další díl ságy Hra o trůny. Tentokrát prý nemá jiné možnosti, než kvůli koronaviru zůstat doma a psát.

„Těm, kteří se obávají o mé zdraví, vzkazuji, že moc dobře vím, že věkově a fyzickou kondicí patřím do té nejrizikovější skupiny v populaci. Teď se ale cítím skvěle a nepodceňuji preventivní opatření,“ napsal spisovatel na svůj blog.



„Ukryl jsem se na bezpečném místě v doprovodu jednoho ze svých zaměstnanců. Nechodím do města a vlastně ani ven. Abych řekl pravdu, více času než v reálném světě trávím v Západozemí. Píšu každý den,“ svěřil se.



„Nikdy se mi příběhy o pandemiích nezamlouvaly. Doufám, že z toho vyvázneme všichni celí. Opatrujte se, přátelé. Je lepší nepodcenit bezpečí, než toho pak litovat,“ dodal.



Na internetu se téměř neustále internetu objevují dohady o tom, že Vichry zimy vyjdou ještě ten samý rok nebo dokonce ještě ten samý měsíc. Zatím se ale nic neděje vůbec nic fanoušci jen čekají. Martin by si měl nicméně pospíšit, protože mu chybí do skončení ságy ještě jedna knih nazvaná Sny jara (Dreams of Spring) a fanoušci mají kvůli spisovatelovu vysokému věku obavy, že svůj magnum opus dokončit nestihne.

Martin navíc přiznal, že dopisování ságy není vůbec jednoduchá věc. „Bojuji s tím už několik let. Vichry zimy nejsou ani tak román, jako spíš tucet románů, každý s jiným hlavním hrdinou, každý s jinými vedlejšími postavami, nepřáteli, spojenci a milenci. Je to velká výzva“ popsal v předloňském rozhovoru pro The Guardian.

Mohla by nucená karanténa být nakonec tím, díky čemu Martin konečně knihu dopíše? Můžeme jen doufat.