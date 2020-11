Program COVID kultura má notifikaci Evropské komise, peníze se mohou začít vyplácet

Praha Program COVID kultura, ve kterém mohou žádat o podporu podnikatelé v kultuře, získal notifikaci Evropské komise. Ministerstvo průmyslu může začít vyplácet podporu osobám samostatně výdělečně činným v oblasti kultury. V České televizi to řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), EK podle něj bude o udělení notifikace informovat ve středu.

OSVČ ve druhé výzvě programu připraveného ministerstvy průmyslu a kultury podaly skoro 4000 žádostí a podle Zaorálka z toho žádosti od 2500 subjektů MK zpracovalo a poslalo na ministerstvo průmyslu, které peníze vyplácí.

Podle MPO k 19. listopadu v druhé výzvě programu COVID kultura podali podnikatelé 662 žádosti v objemu 287 milionů korun. OSVČ, pro něž program nabízí jednorázovou podporu 60 000 korun, podaly 3833 žádostí celkem za 230 milionů korun.

Program COVID kultura měl původně umožnit podnikatelům v kultuře žádat o peníze za zbytečně vynaložené náklady. Kritizovali ho ale zástupci firem z hudebního průmyslu a také filmoví distributoři a producenti za to, že mnozí z něj čerpat nemohou. Z 900 milionů korun určených na podporu pro ně se tak v první výzvě, i když byla prodloužena, vyčerpalo jen asi 135 milionů korun.

Ministerstvo průmyslu ve spolupráci s ministerstvem kultury proto připravilo druhou výzvu, kde je k dispozici přes 750 milionů korun. O dotaci mohou žádat podnikatelé v kultuře i jednotlivci v uměleckých a odborných umělecko-technických profesích. Ti budou moci dostat jednorázově 60 000 korun. Firmám bude možné hradit náklady až do deseti milionů korun.

Zaorálek řekl, že podle něj bude částka pro program určená vyčerpána. Dříve uváděl, že má od premiéra Andreje Babiše (ANO) příslib, že pokud se peníze vyčerpají, bude možné vyčlenit další. Kolik by případně bylo v příštím roce potřeba, v pondělí Zaorálek neuvedl. „To bych potřeboval vědět, co si covid tady v dalších měsících ještě počne. (...) Mám domluvu s ministryní financí a s premiérem, že pokud se situace bude vyvíjet tak, že to bude zase zásadně blokovat kulturní instituce, tak budeme jednat o tom, jak je podržet,“ uvedl Zaorálek s tím, že aktuálně dostal do rozpočtu 300 milionů korun pro regionální divadla a orchestry. Regionální kultura je podle něj ještě více ohrožená než ta ve velkých městech.

Z programu COVID kultura mohou divadla, hudební kluby, odborné technické profese i neziskové organizace profesionálně podnikající v kultuře dostat příspěvek na marně vynaložené výdaje za přesunuté či zrušené kulturní akce a kontinuální činnost v kultuře. Konkrétně na takové aktivity, které byly kvůli mimořádným opatřením vlády v souvislosti s koronavirem od jara výrazně limitovány a omezeny jsou nadále. Podnikatelé tak mohou uplatnit marně vynaložené výdaje v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a to i včetně režijních nákladů.