‚Pronásledování jako štěstí.‘ Vyšla dosud neznámá povídka Ernesta Hemingwaye. Český překlad se neplánuje

V anglickém originále vyšla dosud neznámá povídka slavného spisovatele takzvané ztracené generace Ernesta Hemingwaye. Autor v ní autobiograficky popisuje hledání lidského štěstí. Zájemci se znalostí angličtiny si povídku mohou přečíst už teď. Nakladatelství. Odeon zatím český překlad povídky neplánuje.

Povídka nazvaná Pursuit as Happines (Pronásledování jako štěstí) zatím vyšla jen v novém vydání magazínu The New Yorker. Děj se odehrává v roce 1933 a sleduje vypravěče/rybáře, kterým je nejspíš sám Hemingway, jak vyplouvá na širé moře ulovit obrovského marlína, rybu z čeledi plachetníkovitých. Voda je čirá a vypravěč doufá, že by konečně mohl bájnou rybu ulovit.

Spisovatelův vnuk Seán Hemingway magazínu The New Yorker sdělil, že na strojem psaný originál povídky narazil v částech spisovatelovy pozůstalosti uložené v knihovnách v americkém Bostonu. „Nechápu, že povídce dříve nikdo nevěnoval žádnou pozornost. Mezi zatím nevydanými materiály šlo o poklad,“ popsal nález.



„Je to velmi opatrně napsané a čte se to jako krátké fiktivní dílo. O své autobiografii Pohyblivý svátek také tvrdil, že jde o fikci. Přesto ale napsal, že fiktivní díla mohou často vrhnout světlo na skutečné události,“ dodal Seán Hemingway.



Krátká povídka bude součástí nových vydání Hemingwayova slavného díla Stařec a moře, za které dostal spisovatel Pulitzerovu cenu za beletrii. Povídka je mu v mnoha ohledech podobná. Dílo Stařec a moře napsal Hemingway v roce 1951. Pursuit as Happines je Seánem Hemingwayem datována do období mezi roky 1936 až 1956.

Celou povídku si můžete v anglickém originálu přečíst ZDE.

PR manažerka nakladatelství Odeon Helena Frantová serveru Lidovky.cz sdělila, že český překlad povídky v plánu není.