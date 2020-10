Propagujeme ilustraci, kde se dá, tvrdí ředitelka festivalu Lustr Nadia Sheshuková

PRAHA Ještě než se začaly zpřísňovat epidemiologická opatření, stihl se v Praze konat další ročník ilustrátorského festivalu Lustr. Jak říká jeho ředitelka Nadia Sheshuková, věnován byl tentokrát Devětsilu a začínajícím ilustrátorům, kteří na Lustru ještě nevystavovali.

LN: Jaké jste letos přichystali novinky?

Lustr je festival současné volné ilustrace, a proto jsme prvně do programu zařadili sekci komiks, který jsme zároveň oddělili od ostatních ilustrací. Další novinkou je kurátorovaná výstava, jež se věnovala nejrůznějším ilustrátorským skupinám. Vystavovali v ní hosté jak z Česka, tak ze zahraničí.

LN: Letos jste si také vybrali ilustrátory, kteří se na Lustru ještě neobjevili. Co vás k tomu vedlo?

Chtěli jsme dát příležitost výtvarníkům, kteří se bojí, že nebudou lepší než stálice české ilustrace. Tímto krokem jsme otevřeli dveře stydlivějším autorům, kteří jsou ale také dobří.

LN: Můžete z nových tváří zmínit tři jména, která vám přijdou něčím výjimečná a s jejichž prací bychom měli do budoucnosti počítat?

Zaujali mě Alexey Shahov a Přemysl Černý z volné ilustrace nebo Martina Fishmeister a Jana Jarošová ze sekce komiks. Do přehlídky mladých talentů se také zařadilo hodně zahraničních ilustrátorů, je mezi nimi například Angličanka Kate Walton nebo ilustrátoři z Polska, Španělska a Ruska.

LN: Promítá se do prací ilustrátorů současná pandemie koronaviru?

Řekla bych, že vůbec ne. Na výstavě jsme to nepocítili, ale zkomplikovalo nám to organizaci, kdy nemohli přijet někteří pozvaní hosté ze zahraničí. Nedorazili kvůli zákazu cestování.

LN: Měnilo se kvůli covidu letos ještě něco?

Ve vnitřních prostorách jsme nosili roušky, větrali, dávali si pozor, dezinfikovali si ruce, ale nic dalšího jsme už měnit nemuseli.

LN: K Lustru se váže spousta doprovodného programu. Co jste letos přichystali?

Připravili jsme například animační dílnu pro děti, kterou pořádaly holky ze Vzletné, nebo kurz písmomalířství s Danielem Plaveckým. Ten zase organizovaly holky z Czech Illustrators. Ze zahraničních hostů nám bohužel odřekla účast německá skupina Fan Art, ale na druhou stranu nám online přes webovou aplikaci přečetli svůj komiks, což bylo hodně zábavné. Také na popud lidí, kteří se kvůli nákaze nemohli festivalu zúčastnit, jsme natočili večerní hovory Lustr Talks, představení vybraných ilustrátorských skupin, které chceme zveřejnit na YouTube.

LN: Máte pocit, že se u mladých ilustrátorů letos objevilo nějaké sjednocující téma?

To ne, ale tématem letošního ročníku byl Devětsil, shromažďování do skupin a manifesty, čili názorová pojítka.

LN: Proč zrovna Devětsil?

Za prvé Devětsil letos slaví 100 let výročí od založení a za druhé milujeme kresby Adolfa Hoffmeistera, tak nám přišlo hezké je připomenout. Navíc se nám podařilo spoustu materiálů sehnat v reprintech a vystavit je. Hoffmeisterův syn Adam nám poskytl rozhovor, který jsme pak otiskli v katalogu. Byli jsme se u něj podívat v ateliéru a bylo to super.

LN: Funguje Lustr i směrem ven, do zahraničí?

Ano, kromě festivalu, který se koná jednou ročně, vozíme české ilustrátory po světě v rámci projektu Lustr on Tour, děláme ve spolupráci s Českými centry minivýstavy po Evropě a snažíme se českou ilustraci propagovat, kde se dá.