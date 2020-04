‚Protančíte tím s námi?‘ ptá se balet Národního divadla. Nabízí motivující videa z tréninků

PRAHA Dnešní nelehká doba skýtá mnohá omezení, ale také celou řadu nových příležitostí. Jednou z nich je množnost udržet se i v karanténě ve fyzické kondici díky přenosům z tréninkových cvičení talentovaných baletních tanečníků.

V úterý 7. dubna od 10.00 trénovali první sólistka Baletu ND Alina Nanu, baletní mistr Baletu ND Alexey Afanasiev a korepetitorka Baletu ND Valentina Shuklina (záznam je k vidění na facebookových stránkách nebo serveru YouTube). Ve středu 8. dubna budou cvičit od 10.00 sólista Baletu ND Matěj Šust, umělecký ředitel Baletu ND Filip Barankiewicza korepetitor Baletu ND Sergej Poluektov. Další na sebe s největší pravděpodobností nenechají dlouho čekat.

„Jsme doma. Ale udržovat ve formě se musíme všichni – a to nejen ve fyzické, ale i psychické kondici. Tanec pomáhá v obojím případě. Proto zkuste cvičit s námi. Tento trénink je nyní, v době koronavirových omezení, začátkem našeho dne. Zkuste to také. Protančete tím s námi!“ zvou tanečníci Baletu ND.