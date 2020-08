Proti srsti. Filmové Cats jsou naprostá šílenost, prolomil mlčení tvůrce původního muzikálu

LOS ANGELES Andrew Lloyd Weber, tvůrce mnoha oceňovaných broadwayských muzikálů včetně Cats (Kočky), konečně promluvil o loňské filmové adaptaci režiséra Toma Hoppera. Za hlavní slabinu filmu, který strhali kritici i diváci, vidí fakt, že Hopper svůj snímek nekonzultoval s žádným z lidí okolo původního muzikálu.

Andrew Lloyd Weber o filmovém muzikálu promluvil v rozhovoru s týdeníkem The Sunday Times. „Hlavní problém toho filmu byl fakt, že Hopper nechtěl mít nic společného s kýmkoliv, kdo pracoval na původním muzikálu,“ prozradil. „Celý ten film pak byl naprostá šílenost,“ dodal nesmířlivě.

Snímek Cats loni vyšel po několika kontroverzích s digitálními efekty i rasismem. Kritika se téměř předháněla v tom, kdo mu to v recenzi víc „natře“. Část hvězdného obsazení včetně Judy Denchové, Ian McKellena nebo Idrise Elby se od filmu po premiéře distancovala. Scény z „Koček“ jsou parodovány snad na všech významných předáváních filmových nebo televizních cen.



Andrew Lloyd Weber muzikál Cats vytvořil v roce 1981. Předlohu našel v básnické sbírce. Básník Thomas Scott Eliot napsal svou knihu básní Old Possum´s Book of Practical Cats (česky nevyšla) někdy během třicátých let minulého století. Útlé dílo, které by se dalo volně do češtiny přeložit jako Kniha praktických koček od Starého Jezevce (přezdívka, kterou Elliotovi dal básník Ezra Pound), vypráví o skupině koček, které se jednoho dne rozhodnou vyrazit ze slepých městských uliček vstříc lepšímu životu.

Elliot by také dost možná byl jedním z mála fanoušků muzikálu. Podle Claire Reihnillové, správkyně pozůstalosti T. S. Eliota, by se básníkovi líbila ta „bohatá roztodivnost“, kterou film nabízí. Nejvíc by údajně ocenil právě to, co lidem na sociálních sítích vadí - vzhled samotných koček. „Ty kočky z Elliotových básní obývají svět, který je čtenářům nevysvětlený - někdy to působí tak, že kočky žijí v lidském světě, ale někdy jako by měly svět vlastní.