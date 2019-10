PRVNÍ DOJMY: Peklo s Premiérem. Vydejme Soukupův sitcom k trestnímu stíhání

PRAHA „Sitcom Premiér paroduje a vtipně zobrazuje, jak se dělá politika,“ stojí v oficiálním vyjádření TV Barrandov. Jaromír Soukup ale místo zábavy a vtipů zkouší, co je ještě televizní divák schopný vydržet.

Premiér Diviš nemá lehký úděl. Už několikrát byl ministrem čehosi (není v seriálu vyřčeno), ale premiérem se stal poprvé. Dobře si uvědomuje břímě, které nyní leží na jeho bedrech. Věří, že právě on změní českou politiku svým jasným náhledem na věc a chladnou hlavou. Kdo ví, třeba to nakonec dotáhne až na prezidenta...

Druhou a jedinou postavou seriálu je Divišova sekretářka Marcelka. Můžeme jen hádat, jak se jmenuje její představitelka, protože v titulcích je uveden jen Jaromír Soukup. Tedy vlastně pardon, v seriálu vystupuje ještě jistá Divišova známá Eliška. Ta měla pravděpodobně kdysi v minulosti s premiérem nějaké pletky (jemně naznačeno mezi řečí).

Tato femme fatale, která dává svou pozici najevo až uměleckým sezením v křesle, je ale jen Marcelka v blonďaté paruce. Iluze je dokonalá. Když prohlásí: „Máš moc, máš peníze. To je velký afrodiziakum,“ je jasné, že Eliška bude v příštích dílech hrát roli jablka ze Stromu poznání, které premiéra svede na scestí.



Sekretářka Marcelka je pak postavou ryze účelovou. Je, slušně řečeno, natvrdlá a je na Divišovi, aby jí vysvětlil, jak se věci mají. V prvním díle dostane Marcelka dlouhý výklad o tom, co to byl H-System, který premiér ukončí hláškou: „Já jsem teď premiérem, my těm lidem pomůžeme!“ Z toho plynou dvě podstatné věci. Tou první je fakt, že kdo zmeškal Kauzy Jaromíra Soukupa nebo Moje zprávy, dostane lehké „opáčko“ i v Premiérovi. Tou druhou, podstatnější, je politická agitace Jaromíra Soukupa, který se netají svými politickými ambicemi. Premiér je tak vlastně špatně skrývanou politickou kampaní Jaromíra Soukupa.

První díl ale řeší i jiné problémy, než nešťastný stavební projekt z konce devadesátých let. Diviš mluví například o tom, že se při své první veřejné řeči po jmenování párkrát podrbal. Na přetřes přišla i švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová. Bylo na Divišovi, aby i teď Marcelce vysvětlil, kdo ta Greta vůbec je.

Co bylo myšleno jako vtip

Že jde o silný televizní kalibr můžeme soudit jen podle toho, že v prvních deseti minutách zazněla kreativně použitá slovesa nas*at a vyje*at. To vše v hlavní večerní vysílací čas, kdy se, předpokládám, se Soukupovými fanoušky koukají na televizi i jejich děti.

Na pováženou je i označení sitcom. Premiér působí jako one man show složená z na sebe nenavazujících skečů. Jistý záměr vtipnosti je ze seriálu cítit, ale všechny hlášky a situace vyznívají na prázdno. Chybí alespoň smích v pozadí, takzvaný laugh track, pro sitcomy tak typický, který by divákovi alespoň napověděl, co bylo myšleno jako vtip.

Bizární na Premiérovi je také podivně roztřesená kamera s ještě podivuhodnější absencí citu pro detail. Působí to přibližně tak, že se kameraman směje a neudrží přístroj statický. Vzhledem k absenci vtipnosti seriálu je na fantazii každého diváka, co kameramanovi asi může připadat tak veselé.

Nejlepší by bylo zapomenout a předstírat, že se to všechno vůbec nestalo. Vzhledem k faktu, že televize bude každý den vysílat nový díl, to není dost dobře možné. Jako úplně nejhorší se teď jeví již definitivní zjištění, že v TV Barrandov se asi nenajde nikdo, kdo by Soukupovi řekl, že tohle už opravdu nebyl dobrý dobrý nápad. „Bude to zábava,“ ujišťuje Diviš na samém konci první epizody diváka.

Nebude.

Je ale jisté, že všichni fanoušci svérázného moderátora (a nyní i herce) určitě ocení možnost strávit s ním denně zhruba dvacet minut navíc.