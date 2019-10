PRVNÍ DOJMY: Princip slasti není v dabované verzi žádná slast. Slibnou detektivku raději v originále

V pondělí 14. října uvede Česká televize první díl koprodukčního kriminálního desetidílného seriálu Princip slasti.Česko-polsko-ukrajinský projekt láká na originální a slibně se rozjíždějící zápletku, sympatické postavy a až překvapivě dobrý hudební doprovod. Problémem je ale český dabing, který zní neuvěřitelně a v extrémních případech postavám „nesedí do pusy“.

Scénář je alespoň u prvních dvou dílů zajímavý a divákovu pozornost si udrží postupnou gradací. Detektivové nacházejí těla mladých dívek a postupně i paže, které jim kdosi uřezal. Vždy, když se delší dobu nic neděje, přistoupí na scénu zbloudilá končetina. Je to sice účelné, ale efektivní v neustálém udržování divákovy pozornosti.

Trojice detektivů - ukrajinský kapitán Serhij Franko (Sergey Strelnikov), polská vrchní komisařka Marie Sokowska (Malgorzata Buczkowska) a český major Viktor Seifert (Karel Roden) - nejsou zrovna sympaťáci k pohledání, ale jako postavy fungují. Serhij je samotářský vlk, který si rád zajde na skleničku. Maria neumí být příliš empatická a rozhodně nepohrdne náhodnou sexuální známostí a dobrou cigaretkou. Viktor má kašel neznámého původu a je prostě jen starý, což nejednou sám okomentuje.

Samotné vyšetřování je navíc hojně prokládáno scénami z osobního života detektivů. Na konci druhého dílu má divák pocit, že už je všechny důvěrně zná. Všichni tři také nějakým způsobem tvrdí, že rodina pro policistu zkrátka není dobrá, protože by jí dříve nebo později ublížil. Pokud má zatím Princip slasti nějaké poselství, tak to, že detektiv má být samotář.

Dabing nesedí

Největším problémem celého Principu slasti se jeví být český dabing. Ten, ačkoliv není „odfláknutý“, k postavám nesedí. Čeští herci navíc měli nějaký podivuhodný problém s vyslovováním ostřejších výrazů včetně sprostých slov. Neefektivnost jen podtrhla scéna, v níž mluví Martin Pechlát na jakémsi galavečeru k lidem a vyslovená slova nejsou správně načasovaná na otevíraná ústa. I čeští herci museli koneckonců znovu nadabovat své role ve studiu. To seriálu citelně uškodilo.

Vyloženě vtipné momenty nastávají, kdy se v dialozích občas vyskytnou klišé repliky. Když vyšetřovatelka Maria Sokolovská (Malgorzata Buczkowska) pochválí podezřelého za dobrou paměť, tak se dotyčný podívá zasněně na nebe a teatrálně praví: „Dobrá paměť je mé prokletí.“ Dalším příkladem je kapitán Serhij (Sergey Strelnikov), který hlasem Saši Rašilova směrem ke svému informátorovi prohlásí: „Škorpióne, nás rozdělí už jenom smrt.“ Tahá to za uši zvukem šestákových detektivních románů. I tyto problémy by jistě do určité míry vyřešil původní dabing s titulky.

Princip slasti funguje jako celek velmi dobře, takže se mu dají různá malá zaškobrtnutí včetně klišé replik prominout. Přesto lze ale doporučit sledovat ho spíše v iVysílání České televize, kde bude v originálním dabingu s titulky. Tím opadne největší výtka k celému seriálu. Webová verze je navíc necenzurovaná (18+ namísto 15+ u verze vysílané) a diváci se v ní tak dočkají naturalističtější brutality.