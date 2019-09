PRVNÍ DOJMY: Špatný formát zvítězil nad dobrou myšlenkou. Pořad ‚To se ví‘ je televizní přešlap

V neděli 15. září odvysílala Česká televize první díl zábavného pořadu To se ví, kde se celebrity snaží rozpoznat falešné zprávy, takzvané fake news, od těch skutečných. Jistě dobrou myšlenku osvěty publika ale ubilo katastrofální zpracování. Česká televize navíc s gustem dodala munici všem svým odpůrcům.

Falešné a poplašné zprávy jsou fenoménem dneška. Každý si jistě vzpomene na poslední prezidentské volby, kdy do emailových schránek chodily řetězové zprávy se „zaručeně ověřeným materiálem“ o kterémkoliv z prezidentských kandidátů. Sdílejte, než to smažou a tak dále.

Česká televize proti tomuto trendu vytáhla do boje. Myšlenka suplovat mediální výchovu, jakou mají třeba ve Finsku, a naučit diváky nenásilnou (ba dokonce zábavnou formou) poznávat, kdy je někdo „tahá za fusekli“, je jistě chvalitebná. To by ale pořad musel mít úplně jiné zpracování.

Hlavně křečovitě

To se ví se se tváří jako soutěž. Moderátor Tomáš Měcháček předvádí hostům a divákům internetové citáty a zprávy. Následně se ptá hostů na jejich názor - pravda, nebo lež? Protože je zde ale termín soutěž použit velmi volně, samotné hádání a hodnocení nemá žádná pravidla. Odpovědi i výsledky padají nahodile, mezi řečí. To se nedá vysvětlit, to se musí vidět.

To se ví se ale také snaží být zábavným pořadem. Stálou dvojici Halinu Pawlowskou a Aleše Hámu doplní každý týden jiná dvojice, která se s nimi „utká“. Tentokrát los padl na Marka Taclíka a Adélu Gondíkovou. Čtveřice hostů se snažila, ale dostávala se do křečovitých situací, když byla nucena vtípkovat na ožehavá témata, ke kterým se vztahovaly ony falešné zprávy. Zazněly vtipy na maršála Koněva, Jaromíra Soukupa, Andreje Babiše i Miloše Zemana. Odpůrci České televize dostali tolik nové munice, že se jim ani nevejde do kapes. K situaci se hned ráno negativně vyjadřovala třeba pražská buňka SPD Tomia Okamury.

Přešlap

Zmiňované falešné zprávy navíc nebyly ani aktuální. Hosté hádali, v jakém vozítku jezdí muž v Brně, že jsou z něj lidé na prášky. Naprosto marginální zpráva o řidiči pojízdného banánu byla přitom ze začátku loňského roku.

To se ví se nedrží žádné logiky výběru falešných zpráv. Dramaturgicky to působí dojmem, že tvůrci navštívili náhodou stránku s rádoby vtipným obsahem a pak si hodili kostkou, aby určili, co se do pořadu dostane.

Závěrečný apel na diváky, aby nesbírali plastová víčka na charitu, protože to je „k ho*nu“, působil jako trefná tečka za pořadem, který pozbyl smyslu. Pořad To se ví by jistě zapadl jako odlehčená výplň na některou ze soukromých televizí. U České televize jde o přešlap.