První přešlap studia Pixar? Nové Toy Story v kinech neplní kasovní očekávání

Historie Pixaru 1995 - Toy Story: Příběh hraček (Toy Story)

1998 - Život brouka (A Bug's Life)

1999 - Toy Story 2: Příběh hraček (Toy Story 2)

2001 - Příšerky, s.r.o. (Monsters, Inc.)

2003 - Hledá se Nemo (Finding Nemo)

2004 - Úžasňákovi (The Incredibles)

2006 - Auta (Cars)

2007 - Ratatouille

2008 - VALL-I (WALL-E)

2009 - Vzhůru do oblak (Up)

2010 - Toy Story 3: Příběh hraček (Toy Story 3)

2011 - Auta 2 (Cars 2)

2012 - Rebelka (Brave)

2013 - Univerzita pro příšerky (Monsters University)

2015 – V hlavě (Inside Out)

2015 - Hodný dinosaurus (The Good Dinosaur)

2016 - Hledá se Dory (Finding Dory)

2017 - Auta 3 (Cars 3)

2017 - Coco

2018 - Úžasňákovi 2

2019 - Toy Story 4: Příběh hraček (Toy Story 4)

2020 - Kupředu (Onward)