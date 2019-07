Punk, rock’n’roll a raeggae rozezní táborské letiště. 15. ročník Mighty Sounds spolupracuje s UNICEF

Tábor Příznivci punku, rock'n'rollu nebo reggae zamíří v pátek do Tábora. V areálu letiště Čápův Dvůr začíná 15. ročník třídenního hudebního multižánrového festivalu Mighty Sounds. Vystoupí na něm zahraniční kapely jako While She Sleeps, Turbonegro či Dubioza Kolektiv. Z českých zahrají třeba Pipes and Pints, Sto zvířat nebo Fast Food Orchestra.

Celkem bude letos na festivalu sedm pódií, čtyři s kapelami a tři s dýdžeji. Program také zahrnuje divadelní představení. Za organizační tým to ČTK ve čtvrtek sdělila Markéta Štechová. VIDEO: Sto zvířat prožívají noční pražský rej v podobě loutek „Co se týče novinek, tak máme letos zase o něco komfortnější areál. Máme více přístřešků, to znamená více míst, kde se lidé mohou schovat před sluncem nebo případným deštěm. Ve stanových městečkách jsme se snažili vylepšit tamější zázemí, co se týče hygieny,“ řekla Štechová. Právě ve stanovém městečku je ještě před zahájením festivalu naplánované na čtvrtek večer akustické vystoupení kapely Los Fastidios.

Festival si mimo jiné vyžádá omezení v dopravě. Od dnešního rána bude snížen počet pruhů na silnici I/3 v prostorách u obchodního domu Kaufland, kde vznikne provizorní přechod pro chodce. „Provoz v těchto místech bude usměrněn ze stávajících čtyř do dvou jízdních pruhů a maximální rychlost zde bude omezena na 50 kilometrů za hodinu. Toto opatření potrvá do pondělí,“ řekla policejní mluvčí Lenka Pokorná. Trička na pomoc dětem Další novinkou letošního ročníku je spolupráce organizátorů s neziskovou organizací UNICEF. Spočívá v prodeji triček se speciálním designem na festivalu. Z každého prodaného kusu půjde na pomoc dětem 250 Kč.

Svůj hudební festival si vybere každý. Představujeme ty nejzajímavější České dráhy pro festival od čtvrtka odpoledne do pondělního dopoledne zajistily, aby rychlíky jedoucí do Českých Budějovic a Prahy mimořádně zastavovaly ve stanici Tábor-Čápův dvůr. Ta se nachází nedaleko areálu festivalu. Loni se akce zúčastnilo 12 000 lidí. „Letos bude lidí přibližně jako v minulých letech. Očekáváme okolo 10 000 až 12 000 návštěvníků,“ sdělila Štechová. Vstupenky na celý festival budou k zakoupení i na místě, a to za 1900 Kč. Mighty Sounds proslavily spory s hygienou o hluk Festival byl roky ve sporu s jihočeskou hygienou kvůli hlukovým limitům. Krajská hygienická stanice akci za jejich překračování každoročně udílela i statisícové pokuty. Organizátoři si stěžovali, že pokuty jsou ve srovnání s jinými festivaly neúměrně vysoké, a pro akci, která ve středoevropském prostředí nemá obdoby, můžou být i likvidační. Hlukové limity byly navíc údajně nastaveny tak, že při akci pod širým nebem nebylo možné je splnit. Mighty Sounds nemusí díky rozhodnutí Nejvyššího soudu platit pokutu za hluk Nejvyšší správní soud nakonec v roce 2016 rozhodl, že pokutu z roku 2012 festival platit nemusí, protože její uložení je v rozporu s ústavním pořádkem. Navráceny do festivalové kasy byly i ty pokuty, které organizátoři dříve zaplatili. Festivalům dnes už pokuty za hluk nehrozí. V roce 2016 totiž nabyla účinnosti novela zákona, která umožňuje hudební akce pod širým nebem z nařízení o hlukových limitech vyjmout. Pořadatelé venkovních hudebních produkcí si mohou zažádat o dočasnou výjimku v dodržování limitů. Podle názoru legislativců je totiž krátkodobý hluk, který jde s festivalem ruku v ruce, sice možná obtěžující, nemůže ale ohrozit zdraví.